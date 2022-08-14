İsteklerin uzağındayız

Okan Buruk 1-0’lık yenilgi için taraftardan özür dilerken yeni kurulan kadronun uyum sürecini aşması gerektiğini vurguladı
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk kendi taraftarı önünde çıktığı ilk maçta gelen yenilgi sonrasında bir hayli üzgündü. 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımın istediği düzeye çıkması için zaman gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Yeni kurulanbir ekibiz ancak buyenilgi için mazaretdeğil. Bir anönce istediğimizseviyeye çıkmakistiyoruz.Daha önümüzdeuzunbir yol var."
İLK KEZ İKİ YENİLGİ! G.SARAY tarihinde ilk kez Giresunspor'a üst üste iki kez yenildi. Geçen sezon ligin son maçında rakibine 1–0 mağlup olan Aslan dün de aynı skorla yenilerek bir ilki yaşadı.
ASLAN'IN SERİSİ BİTTİ
Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de oynadığı 4 maçta yenilmeyen sarıkırmızılıların serisi Giresun maçı ile sona erdi. Dünekadar 2 galibiyet ve2 beraberlik ile gelenG.Saray'ın yenilmezliğiniGiresun noktaladı.
FARK KAĞIT ÜSTÜNDE!
İki takımın tüm kadrosunun toplam değerlerini kıyasladığımızda kağıt üstünde dağlar kadar fark var! G.saray'ı 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar toplam 15.6 milyon Euro'luk bir ekip durumunda. Sarı-kırmızılılar ise 144.8 milyon Euro değerde.