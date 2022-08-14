İsteklerin uzağındayız

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk kendi taraftarı önünde çıktığı ilk maçta gelen yenilgi sonrasında bir hayli üzgündü. 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımın istediği düzeye çıkması için zaman gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:tarihinde ilk kez Giresunspor'a üst üste iki kez yenildi. Geçen sezon ligin son maçında rakibine 1–0 mağlup olan Aslan dün de aynı skorla yenilerek bir ilki yaşadı.Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de oynadığı 4 maçta yenilmeyen sarıkırmızılıların serisi Giresun maçı ile sona erdi.İki takımın tüm kadrosunun toplam değerlerini kıyasladığımızda kağıt üstünde dağlar kadar fark var! G.saray'ı 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar toplam 15.6 milyon Euro'luk bir ekip durumunda. Sarı-kırmızılılar ise 144.8 milyon Euro değerde.