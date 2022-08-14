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Giriş Tarihi: 14.8.2022

İsteklerin uzağındayız

İsteklerin uzağındayız

Okan Buruk 1-0’lık yenilgi için taraftardan özür dilerken yeni kurulan kadronun uyum sürecini aşması gerektiğini vurguladı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk kendi taraftarı önünde çıktığı ilk maçta gelen yenilgi sonrasında bir hayli üzgündü. 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımın istediği düzeye çıkması için zaman gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Yeni kurulan bir ekibiz ancak bu yenilgi için mazaret değil. Bir an önce istediğimiz seviyeye çıkmak istiyoruz. Daha önümüzde uzun bir yol var."

İLK KEZ İKİ YENİLGİ!
G.SARAY tarihinde ilk kez Giresunspor'a üst üste iki kez yenildi. Geçen sezon ligin son maçında rakibine 1–0 mağlup olan Aslan dün de aynı skorla yenilerek bir ilki yaşadı.



ASLAN'IN SERİSİ BİTTİ
Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de oynadığı 4 maçta yenilmeyen sarıkırmızılıların serisi Giresun maçı ile sona erdi. Düne kadar 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile gelen G.Saray'ın yenilmezliğini Giresun noktaladı.

FARK KAĞIT ÜSTÜNDE!
İki takımın tüm kadrosunun toplam değerlerini kıyasladığımızda kağıt üstünde dağlar kadar fark var! G.saray'ı 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar toplam 15.6 milyon Euro'luk bir ekip durumunda. Sarı-kırmızılılar ise 144.8 milyon Euro değerde.

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