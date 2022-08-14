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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Kara Kartal’da Alanya operasyonu

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kara Kartal’da Alanya operasyonu

Kayseri maçında golü atıp 3 puanı getiren Ghezzal forma giyemezse Alanya karşısında N’Koudou sağ kanada geçecek. Stoperde Saiss-Emrecan tandemi olacak, orta sahada Berkay görev yapacak

Beşiktaş'a geçtiğimiz hafta galibiyeti getiren Ghezzal dünkü idmanı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlıların hücum hattında kritik öneme sahip olan Cezayirli yıldızı, Alanyaspor maçına yönelik gerçekleştirilen taktik antrenmanın son 15 dakikasında adalesinde ağrı hissetti. Çalışmayı bitiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, sahadan ayrılarak hemen doktor kontrolüne gitti. Ghezzal kafileye dahil edilirken, durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Şayet ağrıları geçmez ve risk görülürse 11'de yer almayacak.

SAİSS SAĞA, EMRECAN SOLA
Bu durumda kadroda değişiklikler de beraberinde gelecek. Alanyaspor karşısında, Kayserispor maçında olduğu gibi yine aynı dizilişle sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın, savunma ve orta saha tercihlerinde değişiklikler bekleniyor. Necip Uysal'ın yerine stoperde yeni transfer Emrecan Uzunhan'ın forma giyeceği, Kartal Kayra'nın yerine de Berkay Vardar'ın görev yapacağı kaydedildi. Ghezzal'ın 11'de yer almaması halinde ise kanatların Muleka ve N'Koudou'nun olması bekleniyor.

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Kara Kartal’da Alanya operasyonu
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