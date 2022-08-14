Kara Kartal’da Alanya operasyonu

Beşiktaş'a geçtiğimiz hafta galibiyeti getiren Ghezzal dünkü idmanı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlıların hücum hattında kritik öneme sahip olan Cezayirli yıldızı, Alanyaspor maçına yönelik gerçekleştirilen taktik antrenmanın son 15 dakikasında adalesinde ağrı hissetti. Çalışmayı bitiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, sahadan ayrılarak hemen doktor kontrolüne gitti. Ghezzal kafileye dahil edilirken, durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Şayet ağrıları geçmez ve risk görülürse 11'de yer almayacak.Bu durumda kadroda değişiklikler de beraberinde gelecek. Alanyaspor karşısında, Kayserispor maçında olduğu gibi yine aynı dizilişle sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ın,Necip Uysal'ın yerine stoperde yeni transferforma giyeceği, Kartal Kayra'nın yerine de Berkay Vardar'ın görev yapacağı kaydedildi. Ghezzal'ın 11'de yer almaması halinde ise kanatların Muleka ve N'Koudou'nun olması bekleniyor.