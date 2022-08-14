Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira sinirden deliye döndü! "Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?"
Giriş Tarihi: 14.8.2022 12:57 Son Güncelleme: 14.8.2022 13:00

Son dakika: Vitor Pereira sinirden deliye döndü! "Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?"

Son dakika: Vitor Pereira sinirden deliye döndü! Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?

Corinthians'ın teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Palmeiras maçının ardından basın toplantısında adeta çılgına döndü. 54 yaşındaki teknik adam, "Corinthians'tan kovulmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira kariyerine Corinthians ekibinde devam ediyor. Son maçta Palmeiras'a 1-0 kaybetmelerinin ardından Portekizli çalıştırıcı basın toplantısında olay açıklamalara imza attı. Pereira, görevden alınma korkusu olup olmadığına yanıt verdi.

VITOR PEREIRA: "ŞAKA YAPIYOR OLMALISIN! BANKADA KAÇ PARAM VAR BİLİYOR MUSUN?"
Pereira görevden alınacağı korkusu yaşayıp yaşamadığı şeklinde gelen soruya, "Şaka yapıyor olmalısın adamım! Bu sorunla, dalga geçiyor olmalısın. Hayatımın, kariyerimin hiçbir aşamasında işimi kaybetmekten korkmadım. Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun dostum? İstikrarlı bir hayatım var. Buna da ihtiyacım yok. Ben şu anda Corinthians'tayım. Corinthians olmasa da başka bir kulüpte olurum. Ayrılmaktan yana hiçbir kaygım yok" diye konuştu.

"HATA YAPTIK VE KAYBETTİK"
Palmeiras maçındaki performanslarını da değerlendiren Pereira, "Maçta iyiydik. Daha iyiydik. Kazanmak için oynadık. Alınan bu sonuç adaletsiz oldu. Ama futbol böyle bir oyun. İşlerin yolunda gitmediği anlar olabilir. Risk alırsınız, cesaretle oynarsınız ama olmayabilir. Maç berabere bitecek gibi bir his vardı. Fakat; hata sonucunda gol yedik ve maçı da kaybettik" dedi.

"BU SORUYU, BUGÜNKÜ MAÇI İZLEYEREK Mİ SORUYORSUN?"
Öte yandan Pereira, gazetecilere serzenişlerine devam etti. Palmeiras'ın kazanmak adına kendilerinden çok farklı bir şey yapmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı kendisine soru soran gazeteciye hitaben, "Sana bir şey soracağım. Bugün Palmeiras'a baskı yapmadık mı? Fırsatlar yaratmadık mı? Anlamıyorum. Bu soruyu, bugünkü maçı izleyerek mi soruyorsun? Flamengo maçı da aynıydı. Baskı yapmaya da çalıştık. Oynamak için, üretmek için mücadele verdik" açıklamasını yaptı.

"EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"
"Bugün ne yaptık? İşte bu soruyu oyuncularıma da sordum. Kazanmak için cesaretli oynadık. Bugün yaptığımız şey buydu. Sadece sonuçtan memnun değişim. Sonuçları tersine çevirmek için gereken tepkiyi vermeliyiz. Geliştireceğimiz şeyler var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Gol atmakta zorlanıyoruz. Ama kendimize olan güvenin kaybolmasına asla izin veremem. Eksiklerimiz olduğu konusunda sizlere katılıyorum. Ancak; biz bu eksikleri gidermek için buradayız. Bu da bir gerçek" dedi.

"BİR SONRAKİ MAÇTA BÖYLE OLMAYACAK"
Aynı kararlılıkta yollarına devam etmek istediğini belirten Pereira, "Ortaya bir motivasyon ve güç koyacağız. İyi bir cevap alacağımıza inanıyorum. Bunu içten söylüyorum. Futbol çok adaletsiz. Bir sonraki maçta böyle olmayacak" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
YKS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Vitor Pereira sinirden deliye döndü! "Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA