Son dakika: Vitor Pereira sinirden deliye döndü! "Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?"

"EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ"

"Bugün ne yaptık? İşte bu soruyu oyuncularıma da sordum. Kazanmak için cesaretli oynadık. Bugün yaptığımız şey buydu. Sadece sonuçtan memnun değişim. Sonuçları tersine çevirmek için gereken tepkiyi vermeliyiz. Geliştireceğimiz şeyler var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız olacak. Gol atmakta zorlanıyoruz. Ama kendimize olan güvenin kaybolmasına asla izin veremem. Eksiklerimiz olduğu konusunda sizlere katılıyorum. Ancak; biz bu eksikleri gidermek için buradayız. Bu da bir gerçek" dedi.