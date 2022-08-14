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Giriş Tarihi: 14.8.2022

TFF’nin inadı inat!

UĞUR ÇEM
TFF’nin inadı inat!

Süper Lig’de 3, 4 ve 5. hafta maçlarının programı açıklandı ancak değişen bir şey olmadı. Toplam 11 karşılaşma 21.45’te başlayacak

Futbolseverler 21.45 maçları nedeniyle takımlarına destek olamamaktan şikâyetçi… Su molası ve VAR kararları nedeniyle maçların 90 dakikadan fazla sürmesi, 21.45'te başlayan bir mücadelenin bitiş saatinin 23.50'yi bulması, taraftarın stada gitmesini zorlaştırıyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan futbolseverler, ulaşım zorluğunun da göz önünde bulundurulmasını isterken, "Eğlenmek için maça gidiyoruz ama eve dönüşler işkence oluyor. Çocukların ve kadınların o saatten sonra evlerine nasıl döneceklerini kimse düşünmüyor. Pazar ve pazartesi günlerinin sabahında tribündeki insanın işe gideceği hesaba katılmıyor" diyerek tepkisini dile getiriyor.

EN GEÇ MAÇLAR SÜPER LİG'DE
Taraftarın stadı doldurmasını isteyen ancak onun sesine kulak vermeyen TFF, 19 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynanacak 3, 4 ve 5. hafta maçlarının programını açıklarken tam 11 karşılaşmanın 21.45, 4 mücadelenin 21.00'de başlayacağı dikkat çekti. 12 maçın başlama saati ise 19.15 olarak belirlendi. SABAH Spor, hafta içinde Avrupa liglerindeki maç saatlerini mercek altına almıştı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda 1. liglerinde karşılaşmaların çoğunun gündüz oynandığı ve Süper Lig, Avrupa'da müsabakaların en geç saatte başladığı lig olduğu yapılan araştırmada ortaya çıkmıştı.

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TFF’nin inadı inat!
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