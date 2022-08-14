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Giriş Tarihi: 15.8.2022 00:54 Son Güncelleme: 15.8.2022 00:55

Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

AA
Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Betis Kulübü'nden stoper oyuncusu Marc Bartra ile anlaştı.

Bordo-mavili kulüp, Real Betis'e bonservis bedeli için 1 milyon 250 bin avro, 3 yıllık anlaşmaya varılan oyuncuya da her bir sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin avro ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin avro prim ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır. Real Betis Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 1 milyon 250 bin avro, 2 yıla yayılmış 2 taksit halinde ödenecektir."

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Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı
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