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Giriş Tarihi: 14.8.2022 12:10 Son Güncelleme: 14.8.2022 12:21

Trabzonspor'dan çifte transfer! Marc Bartra ve Mountassir Lahtimi geliyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan çifte transfer! Marc Bartra ve Mountassir Lahtimi geliyor

Son dakika haberi... Transferde atağa kalkan Trabzonspor çifte bomba patlatıyor. Bordo-Mavililer, her konuda anlaşmaya vardığı Real Betis'ten İspanyol stoper Marc Bartra ile FUS Rabat'tan Faslı sol kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi Trabzon'a getiriyor.

Son dakika haberi... Transferde atağa kalkan Trabzonspor çifte bomba patlatıyor. Bordo-Mavililer, her konuda anlaşmaya vardığı Real Betis'ten İspanyol stoper Marc Bartra ile FUS Rabat'tan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi Trabzon'a getiriyor.

Marc Bartra'yı taşıyan özel uçak saat 16.00'da Trabzon'da olacak. Mountassir Lahtimi ise Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndan ayrılıp 19.00'da Trabzon'a gelecek.

VISCA'NIN YERİNE LAHTIMI
Edin Visca'nın yerine transfer edilen Mountassir Lahtimi için 21 yaş altı yabancı kuralından faydalanılacak ve yabancı kontenjanında yer almayacak.

KALECİ VE FORVET DE YOLDA

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'un, forvet hattına ve kaleye de transfer yapacağı öğrenildi.

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Trabzonspor'dan çifte transfer! Marc Bartra ve Mountassir Lahtimi geliyor
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