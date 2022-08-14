Trabzonspor’dan çifte transfer! Marc Bartra ve Mountassir Lahtimi geliyor

Son dakika haberi... Transferde atağa kalkan Trabzonspor çifte bomba patlatıyor. Bordo-Mavililer, her konuda anlaşmaya vardığı Real Betis'ten İspanyol stoper Marc Bartra ile FUS Rabat'tan Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'yi Trabzon'a getiriyor.

Marc Bartra'yı taşıyan özel uçak saat 16.00'da Trabzon'da olacak. Mountassir Lahtimi ise Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndan ayrılıp 19.00'da Trabzon'a gelecek.



VISCA'NIN YERİNE LAHTIMI

Edin Visca'nın yerine transfer edilen Mountassir Lahtimi için 21 yaş altı yabancı kuralından faydalanılacak ve yabancı kontenjanında yer almayacak.

KALECİ VE FORVET DE YOLDA

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'un, forvet hattına ve kaleye de transfer yapacağı öğrenildi.