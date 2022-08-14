Türkiye Voleybol Milli Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyor. Kritik karşılaşma öncesi detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye Danimarka Voleyboy maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Türkiye Danimarka maçı bugün mü?
Türkiye - Danimarka Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı 10 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye - Danimarka maçı TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Arslan Ekşi
Arda Bostan
Adis Lagumdzija
Metin Toy
Burutay Subaşı
Baturalp Burak Güngör
Yasin Aydın
Mirza Lagundzija
Bedirhan Bülbül
Doğukan Ulu
Faik Samed Güneş
Volkan Döne
Berkay Bayraktar