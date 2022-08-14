Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldızları çok keyfi yok
Giriş Tarihi: 14.8.2022

Yıldızları çok keyfi yok

SUAT UMURHAN
Yıldızları çok keyfi yok

Yeni transferleri ile gövde gösterisi yapan Galatasaray, sahada kayıpları oynadı. İlk yarıda 2 net fırsat kaçarken 77’de Sainz, Abdülkerim’in hatasını affetmedi ve Giresun’a 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi

Sadece transfer yapmanın maç kazanmaya yetmediğinin en önemli kanıtıydı dün geceki karşılaşma. Hiç uzatmadan söyleyelim, G.Saray'ın B planı yok! Hücum takımı kurup pozisyon bulamamak taşların yerine oturması için daha çok zaman olduğunu gösterdi. İlk yarı boyunca Oliveira'nın direkte patlayan frikik atışı ile Kerem'in kısa mesafedeki etkili tekniği ve yarattığı pozisyon dışında Giresun tam da istediği gibi G.Saray'a nefes aldırmadı. Kanatlarda sıkışan Kerem- Yunus ortadan hücuma kalkınca işler daha da karıştı. İkinci yarıda Gomis girse de forvetlere top aktarımı sağlanmayınca gollük pozisyon imkanı da kalmadı. Abdülkerim'in 77'deki hatası sonrasında araya giren Borja Sainz G.Saray'a kâbusu yaşatırken sonrasında kurulan baskı ise gol bulmaktan ziyade sadece oyunu rakip yarı sahaya yıkmak oldu.

ABDÜLKERİM'DEN IKINCI HATA!
SARI-kırmızıların yeni transferi Abdülkerim Bardakcı bu sezon ikinci bireysel hatasına imza atıp takımına gol yedirdi. 27 yaşındaki oyuncu, Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında gole sebep olurken dün de Muslera yerine rakibe verdiği pasla büyük hata yapıp Giresun'a asist yaptı.

İSTANBUL'U MESKEN TUTTU!
Giresun bir kez daha G.Saray'ı devirmeyi başardı. Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılara konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanırken sadece bir defa yenildi. Bu karşılaşmaların tamamında Giresun, G.Saray ağlarını sarstı.

PENALTI İSYANI
Uzatma anlarında G.Saray cephesi penaltı isyanında bulundu… Torreira, Giresunsporlu Sergen tarafından düşürülürken sarıkırmızılılar penaltı istedi. Kenarda ise Okan Buruk penaltı için 4. hakemin yanına gidip itiraz etse de karar değişmedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
EYT son dakika gelişmeleri 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller tıkla sorgula
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 || YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile Üniversite yerleştirme sonuçları tıkla sorgula!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Bakan Soylu ‘Biraz orantısız güç kullandık’ diyerek görüntüleri paylaştı! "Son çağrımız teslim olun"
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldızları çok keyfi yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA