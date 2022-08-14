Yıldızları çok keyfi yok

transfer yapmanınmaçkazanmayayetmediğininen önemlikanıtıydı dün geceki karşılaşma. Hiçuzatmadan söyleyelim,Hücum takımı kuruppozisyon bulamamak taşların yerineoturması için daha çok zaman olduğunugösterdi. İlk yarı boyunca Oliveira'nındirekte patlayan frikik atışı ileKerem'in kısa mesafedeki etkili tekniğive yarattığı pozisyon dışında Giresuntam da istediği gibi G.Saray'a nefesaldırmadı.İkinci yarıda Gomis girsede forvetlere top aktarımı sağlanmayıncagollük pozisyon imkanı da kalmadı. Abdülkerim'in77'deki hatası sonrasında arayagiren Borja Sainz G.Saray'a kâbusu yaşatırken-kırmızıların yeni transferi Abdülkerim Bardakcı bu sezon ikinci bireysel hatasına imza atıp takımına gol yedirdi. 27 yaşındaki oyuncu, Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında gole sebep olurken dün de Muslera yerine rakibe verdiği pasla büyük hata yapıp Giresun'a asist yaptı.Giresun bir kez daha G.Saray'ı devirmeyi başardı. Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılara konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kazanırken sadece bir defa yenildi. Bu karşılaşmaların tamamında Giresun, G.Saray ağlarını sarstı.Uzatma anlarında G.Saray cephesi penaltı isyanında bulundu… Torreira, Giresunsporlu Sergen tarafından düşürülürken sarıkırmızılılar penaltı istedi. Kenarda ise Okan Buruk penaltı için 4. hakemin yanına gidip itiraz etse de karar değişmedi.