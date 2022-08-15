50 görüşmede tarihi transfer

Trabzonspor'da uzun süren sağ stoper arayışları çok tecrübeli bir isim olan Marc Bartra'nın transferiyle sonuçlandırıldı.Ancak 31 yaşındaki futbolcuyu başından beri isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarı üzerine pazarlıklar devam etti.Yetkilendirilen menajer İspanya'ya giderek oyuncuyla ve menajerleriyle temasa geçti.Abdullah Avcı da İspanyol yıldızı arayarak takımın hedeflerini anlattı. Daha sonra uzun süre İspanya'da oynayan yeni transfer Enis Bardhi, Bartra ile konuştu.İspanya'da üç gün boyunca kendisi için bekletilen uçakla ne kadar istendiğini anlayan tecrübeli savunmacı, teklifi kabul etti ve Trabzonspor'un ilk İspanyol futbolcusu oldu.Real Betis'in de 5 milyon Euro'dan başlattığı bonservis pazarlıklarında rakamı 1 milyon 250 bin Euro'ya indirmesi işi kolaylaştırdı.Kulübündeki alacağını bırakan, ayrıca sözleşmesinde çok sayıda bonusun olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu, Kopenhag kafilesine de alındı.Marc Bartra, Barcelona ile 5 kez La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı. Borussia Dortmund ile de Almanya Kupası'nı kazanan İspanyol stoper, Real Betis formasıyla da bir kez Kral Kupası kaldırdı.Milli takım alt yaş kategorilerinde toplam 38 karşılaşmaya çıkan Bartra, A Milli Takım'da ise 14 maçta forma giydi. Bartra'nın İspanya Milli Takım formasıyla 1 golü bulunuyor.2018 Ocak ayında Dortmund'dan 10.5 milyon Euro'ya Real Betis'e transfer oldu. Endülüs ekibinde çıktığı 146 karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.Kariyerinde çok fazla sakatlık yaşamayan Bartra, Real Betis'te 2020-21 sezonunda topuğunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 85 gün sahalardan uzak kalmıştı.Trabzonspor'un yeni transferi Bartra, dün akşamüstü Trabzon'a geldi. Çok sayıda bordo-mavili taraftarın tezahüratlarla karşıladığı 31 yaşındaki stoper, havalimanında şöyle konuştu: "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim, inanılmaz motiveyim. Kulübün hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya geldim.Hem Dortmund hem de Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım. Trabzonspor'la da bu platformda oynamayı dört gözle bekliyorum."SABAH Spor, Trabzonspor'un Marc Bartra'yı gündemine aldığını 17 Haziran'da, 59 gün önce okuyucularına duyurdu.