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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Antalya galibiyete Haji Wright ile uçtu

TURGUT DOĞAN
Antalya galibiyete Haji Wright ile uçtu
İLK maçında Galatasaray'a son dakika golüyle kaybederek taraftarını üzen Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 ile geçip ilk 3 puanını aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Nuri Şahin'in takımı, 59. dakikada öne geçti. Geçen sezonun flaş ismi Haji Wright, sağ kanattan Bünyamin'in 'al da at' pasına uçan kafayı vurarak Antalyaspor'a üstünlüğü getirdi. Karşılaşma boyunca az sayıda taraftarını arkasına alan Akdeniz temsilcisi, kontrolü elden bırakmadı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan haftada Fenerbahçe ile berabere kalan Ümraniyespor da yenilgiyle tanıştı.

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Antalya galibiyete Haji Wright ile uçtu
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