Antalya galibiyete Haji Wright ile uçtu

İLK maçında Galatasaray'a son dakika golüyle kaybederek taraftarını üzen Fraport-TAV Antalyaspor, deplasmandaHangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 ile geçipilk 3 puanını aldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Nuri Şahin'in takımı, 59. dakikada öne geçti. Geçen sezonun flaşismi Haji Wright, sağ kanattan Bünyamin'in 'alda at' pasına uçan kafayı vurarak Antalyaspor'aüstünlüğü getirdi. Karşılaşma boyunca az sayıda taraftarını arkasına alan Akdeniz temsilcisi, kontrolü elden bırakmadı ve sezonun ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan haftada Fenerbahçe ile berabere kalanÜmraniyespor da yenilgiyle tanıştı.