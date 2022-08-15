Beşiktaş hakemden, Çavuşoğlu küfürden dertli

Alanyaspor'un 3-0 geriden gelerek 3-3 skorla beraberlikle sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip Beşiktaş Hakem Yasin Kol'dan, ev sahibi Alanyaspor edilen küfürlerden dert yandı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Alanyaspor – Beşiktaş karşılaşması haftaya damgasını vurdu. 3-0 geriye düşen Alanyaspor, rakibinin 10 kişi kalmasının ardından kontrolü sağlayarak 90 dakika sonunda skoru 3-3'e getirmeyi başardı.

Maçın ardından gerek sosyal medyada gerekse yapılan açıklamalarda Beşiktaş yönetimi ve spor yorumcularının çoğu maçın hakemi Yasin Kol'a sert eleştirilerde bulundu. Verdiği kararlar ve gösterdiği kartlar kadar göstermediği kartlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Kol'a 'Operasyon hakemi' gibi atıflarda bulunuldu.

Karşılaşmanın istatistiklerine bakıldığında toplama oynama yüzde 78'e 22, toplam şutta 11'e 6, rakip ceza sahasında topla buluşmada 26'a 19 Alanyaspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş cephesinde Hakem Yasin Kol'a tepki gösterilirken Alanyaspor cephesinde ise edilen küfürlerden dert yanıldı.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sosyal medyada "Alanyalı olup da Alanyalılara her türlü küfrü edenlere ne demeli!" diyerek tepkisini dile getirdi.