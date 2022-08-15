Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Juan Mata sesleri! Kartal çıldırdı...
Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:58

Beşiktaş'ta Juan Mata sesleri! Kartal çıldırdı...

Beşiktaş’ta Juan Mata sesleri! Kartal çıldırdı...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, transferde gözünü kararttı. Siyah beyazlılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Transfer dönemine Gedson Fernandes'le giriş yapan ve ardından; Romain Saiss, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi futbolcuları takıma kazandıran Kara Kartal, durmuyor... Teknik direktör Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yapmış olduğu transfer planlamasına son olarak menajerler aracılığıyla takıma önerilen Juan Mata da eklenmişti.

34 yaşındaki orta saha için kulübe gelen teklifin ardından konuyu Valerien Ismael'e ileten yönetim, Fransız hocadan olumlu yanıt alması sonrasında girişimlere başladı. Bu hafta içinde Juan Mata'nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaş Yönetimi'nin, önce yıldız 10 numaranın maaş beklentisini dinleyeceği ve ardından teklifte bulunacağı kaydedildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, Mata için 2 milyon Euro'yu aşan bir maaş teklif etmesi beklenmiyor.

TALİPLERİ VAR

Valencia'dan 2011 yılında 26.7 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Juan Mata, 2014'te de 44.7 milyon Euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numarayla ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler var. Ancak deneyimli oyuncu, futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırmıştı.

Nadiem Amiri konusunda Bayer Leverkusen'le ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan ve geri adım atan SiyahBeyazlılar, rotasını Ada'ya çevirdi. Yönetim, Aston Villa formasını giyen Morgan Sanson için harekete geçti. Fransız yıldız için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi.

2020- 21 sezonunun devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan Aston Villa'ya transfer olan Sanson'un teknik direktör Steven Gerard'ın planlarında yer almadığı belirtiliyor. Beşiktaş Yönetimi'nin şu anda hem Aston Villa hem de Fransız futbolcunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

FLAŞ AÇIKLAMA: YKS tercih sonuçları belli oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
ÖSYM YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
Dün akşam MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Juan Mata sesleri! Kartal çıldırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA