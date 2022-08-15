Beşiktaş’tan Levi Garcia’ya transfer kancası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, AEK forması giyen Levi Garcia ile yakından ilgileniyor. Yunan basını, transferle ilgili son durumu yazdı.

AEK 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Yunan basınının haberine göre 24 yaşındaki futbolcu için AEK ile görüşmeler devam ediyor. AEK, futbolcu için 5 milyon euro bonservis istedi. Beşiktaş ise futbolcuyu daha düşük bir rakama transfer etmek istiyor.

Trinidad-Tobagolu futbolcu kanatlar haricinde 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. Teknik direktör Valerien İsmail'in bu oyuncuyu çok istiyor.

48 GOLE DİREKT KATKI

Siyah-beyazlı ekibin kanca attığı Levi Garcia, 24 yaşında olmasına rağmen A Takım seviyesinde 211 mücadeleye çıkarak dikkat çekti. Garcia söz konusu mücadelelerde rakip ağları 38 defa sarsmayı başardı. Ayrıca 30 da asist yaparak skora direkt etki etti. Futbolcu, toplamda 68 gole katkıda bulunmuş oldu.