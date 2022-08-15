Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Levi Garcia'ya transfer kancası!
Giriş Tarihi: 15.8.2022 10:52

Beşiktaş'tan Levi Garcia'ya transfer kancası!

Beşiktaş’tan Levi Garcia’ya transfer kancası!

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, AEK forması giyen Levi Garcia'yı transfer radarına aldı. İşte tüm detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, AEK forması giyen Levi Garcia ile yakından ilgileniyor. Yunan basını, transferle ilgili son durumu yazdı.

AEK 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Yunan basınının haberine göre 24 yaşındaki futbolcu için AEK ile görüşmeler devam ediyor. AEK, futbolcu için 5 milyon euro bonservis istedi. Beşiktaş ise futbolcuyu daha düşük bir rakama transfer etmek istiyor.

Trinidad-Tobagolu futbolcu kanatlar haricinde 10 numara bölgesinde de görev alabiliyor. Teknik direktör Valerien İsmail'in bu oyuncuyu çok istiyor.

48 GOLE DİREKT KATKI

Siyah-beyazlı ekibin kanca attığı Levi Garcia, 24 yaşında olmasına rağmen A Takım seviyesinde 211 mücadeleye çıkarak dikkat çekti. Garcia söz konusu mücadelelerde rakip ağları 38 defa sarsmayı başardı. Ayrıca 30 da asist yaparak skora direkt etki etti. Futbolcu, toplamda 68 gole katkıda bulunmuş oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: YKS tercih sonuçları belli oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimi başladı mı, indirimli ürünler hangileri?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Son dakika: TV şovmeni Üstün Dökmen'den kadın ve İslam düşmanlığı skandalı
Dün akşam MasterChef kim kazandı? TV8 ile 14 Ağustos MasterChef ana kadroya - yedeklere kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Levi Garcia'ya transfer kancası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA