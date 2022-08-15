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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:07

Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Onur Arı Süper Lig yolunda

İHA
Eskişehirspor’un 21 yaşındaki golcüsü Onur Arı Süper Lig yolunda

Konyaspor ile Eskişehirsporlu Onur Arı’nın transferi için bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek; "Arı, bu ligin üzerinde bir futbolcudur" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 32 maçta 14 gol kaydeden 21 yaşındaki forvet oyuncusu Onur Arı hakkında transfer iddiaları gündemde yer alıyor. Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor'un, Onur Arı için resmi olarak Eskişehirspor Tesisleri'ni ziyaret ettiklerini fakat herhangi bir anlaşmaya varamadıklarını dile getiren Başkan Şimşek; "Arı, bu ligin üzerinde bir futbolcudur. Konyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık. Çünkü teklif ettiğimiz bedel, takımlara yüksek geliyor" dedi.

"Herhangi bir futbol kulübü ile transfer için anlaşmaya varamadık"

Yapılan görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Şimşek, "Konyaspor ile bir anlaşma sağlayamadık. Çünkü istediğimiz bedel, takımlara yüksek geliyor. Bize, 'henüz erken' deniliyor. Bu bakımdan herhangi bir futbol kulübü ile transfer için anlaşmaya varamadık" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımızın bireysel olarak gelişimlerini takip ediyoruz"

Kuşadasıspor ile yapılan hazırlık maçının ardından durum değerlendirmesi de yapan Şimşek, "Hazırlık maçları, futbol takımlarının o an ki durumuna bağlı oluyor. Ligi pek yansıttığını düşünmüyorum. Formda olan, iyi hazırlanan kazanır. Bunun için zaman zaman maç yapılması ve teknik ekibin de iyi analizler yapması gerekiyor. Biz de ilk maçımıza Kuşadasıspor ile başladık. Tabii ki başka müsabakalara da çıkacağız. O maçta, galip de olabilirdik mağlup da fakat bizim için netice önemli değil. Futbolcularımızın bireysel olarak gelişimlerini değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu

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Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Onur Arı Süper Lig yolunda
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