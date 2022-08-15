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Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:32

Fenerbahçe Atilla Szalai'nin yerine Nino'yu buldu!

Fenerbahçe Atilla Szalai’nin yerine Nino’yu buldu!

Spor Toto Süper Lig'de Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin satılması durumunda Nino'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-Lacivertli kurmaylar olası bir ayrılıkta Macar stoperin yerine ilk adayı belirlemiş durumda.

Bu ismin Fluminense'de forma giyen Nino olduğu bildirildi. Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro'luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. Ancak iki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Szalai'nin alternatifi olarak belirlediği Nino'nun Fluminense'de 2 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Jorge Jesus'un yakından tanıdğı Brezilyalı stoperin İstanbul macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

6 milyon Euro piyasa değeri olan Nino, Attila Szalai ile benzer özelliklere sahip bir stoper. 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya Olimpiyat takımında forma giydi. (Takvim)

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Fenerbahçe Atilla Szalai'nin yerine Nino'yu buldu!
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