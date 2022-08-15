Fırtına’ya Faslı kanat oyuncusu

Visca'nın kolunun kırılması ve en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfere hız veren bordo- mavililer, sürpriz yaparak Faslı kanat oyuncusuile anlaşma sağladı. FUS Rabat'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndan ayrılarak dün Trabzon'a geldi. Genç oyuncu için 21 yaş altı yabancı kuralından faydalanılacak ve yabancı kontenjanında yer almayacak.Lahtimi, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık imza atacak. Hızı ve teknik kapasitesi ile dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, Fas ekibi Rabat'ta 48 maçta 7 gol-8 asistlik performans yakaladı.