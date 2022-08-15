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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Fırtına’ya Faslı kanat oyuncusu

Fırtına’ya Faslı kanat oyuncusu
Visca'nın kolunun kırılması ve en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfere hız veren bordo- mavililer, sürpriz yaparak Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi ile anlaşma sağladı. FUS Rabat'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'ndan ayrılarak dün Trabzon'a geldi. Genç oyuncu için 21 yaş altı yabancı kuralından faydalanılacak ve yabancı kontenjanında yer almayacak.

4 YILLIK IMZA ATACAK
Lahtimi, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık imza atacak. Hızı ve teknik kapasitesi ile dikkat çeken 21 yaşındaki oyuncu, Fas ekibi Rabat'ta 48 maçta 7 gol-8 asistlik performans yakaladı.

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Fırtına’ya Faslı kanat oyuncusu
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