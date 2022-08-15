Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da ilginç buluşma! Flaş Fatih Terim detayı...
Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:59 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:02

Galatasaray'da ilginç buluşma! Flaş Fatih Terim detayı...

Galatasaray’da ilginç buluşma! Flaş Fatih Terim detayı...

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, 1-0'lık Giresunspor yenilgisinin ardından kulüp üyesi Emre Akyazıcı ile Etiler’de çorbacıda bir araya geldi. Görüşmedeki Fatih Terim detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da futbolun patronu Erden Timur transfer çalışmalarına devam ediyor. Timur, 1-0 yenilgiyle biten Giresunspor maçı sonrasında ise kulüp üyesi Emre Akyazıcı ile Etiler'de çorbacıda bir araya geldi.

Bu buluşma öncesi Akyazıcı'nın sosyal medyada sarı-kırmızılı takımı eleştiren tweetler atması ve kasım ayında Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçeceği yönünde imada bulunması dikkat çekmişti.

Terim'e yakınlığıyla bilinen Erden Timur, transfer süreçlerinde de Arda Turan'la yolculuk etmişti. Giresunspor yenilgisi ile teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler başlarken, Timur'un nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları için beklenen oldu! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı bugün yattı mı ve hangi illerde?
DEV İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
AÇIKLAMA: YKS 2. ek tercih ne zaman, kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS üniversite 2. ek tercihler ne zaman yapılacak?
Son dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı; Onlarca ürün ucuza alınacak
ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelir, son dakika açıklaması geldi mi? 15 Ağustos 2022 ÖSYM AİS neden açılmıyor?
ÖSYM YKS ikinci ek tercih tarihleri - üniversite boş kontenjanlar 2022 listesi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatrosundaki kadın bakın kim çıktı: Atatürk ve Türk milletine hakaret!
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Emekli promosyonu ne kadar, ne zaman ödenecek? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da ilginç buluşma! Flaş Fatih Terim detayı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA