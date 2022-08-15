Galatasaray'da futbolun patronu Erden Timur transfer çalışmalarına devam ediyor. Timur, 1-0 yenilgiyle biten Giresunspor maçı sonrasında ise kulüp üyesi Emre Akyazıcı ile Etiler'de çorbacıda bir araya geldi.

Bu buluşma öncesi Akyazıcı'nın sosyal medyada sarı-kırmızılı takımı eleştiren tweetler atması ve kasım ayında Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçeceği yönünde imada bulunması dikkat çekmişti.



Terim'e yakınlığıyla bilinen Erden Timur, transfer süreçlerinde de Arda Turan'la yolculuk etmişti. Giresunspor yenilgisi ile teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiriler başlarken, Timur'un nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

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