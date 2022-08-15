Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, ikinci yarıda daha diri oyuncularla sahaya çıkıp oyunu tutmak istediğini söyledi. Fransız çalıştırıcı şöyle konuştu: "Oyuna çok iyi başladık. Güçlüydük. Sonrasında bir disiplin sorunu yaşadık.Geçen hafta kırmızı kart, bu hafta yine kırmızı kart... Bu kabul edilemez. Kendimizi öldürdük aslında. Kırmızı kart ve kendi kalemize bir gol.Gelecek hafta da oyuna bu haftaki gibi başlamalıyız."Maçın daha 17. saniyesinde sarı kart gören Kevin N'Koudou, 3. dakikada da fileleri havalandırdı. Bu hem Kamerunlu sol kanadın Süper Lig kariyerindeki en erken golü hem de bu sezonun en erken golü oldu. Ancak maçın sonu Beşiktaşlıları mutlu etmedi. N'Koudou karşılaşma sonrası, "Kırmızı kart dönüm noktası oldu. Bizi çok etkiledi. Kaybettiğimiz 2 puana üzülüyorum. Kafamızı toparlayıp, derslerimizi alıp bu maçı unutmak zorundayız" dedi.Beşiktaş dün gece Alanya'da son yılların en kötü performansını sergiledi. İlk yarıda istediği skoru bulup şov yapsa da Emrecan'ın kırmızı kartı ve değişikliklerden sonra çöken siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonundan bu yana topa en az sahip olduğu (%22) ve en az pas yaptığı (121) mücadeleyi oynadı.