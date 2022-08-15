Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın radarındaki Emirhan Topçu'da flaş gelişme! Rizespor yöneticisi resmen açıkladı...
Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:18 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:21

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın radarındaki Emirhan Topçu'da flaş gelişme! Rizespor yöneticisi resmen açıkladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın radarındaki Emirhan Topçu’da flaş gelişme! Rizespor yöneticisi resmen açıkladı...

Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için yoğun çaba gösterdiği Emirhan Topçu transferine, Çaykur Rizespor yönetici Hasan Yavuz Bakır'dan flaş açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden siyah beyazlı ekipte, listenin başında gelen isimlerden Emirhan Topçu için flaş gelişme yaşandı.

İşte Çaykur Rizespor yöneticilerinden Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamaları...

"EMİRHAN İÇİN BEŞİKTAŞ DEFTERİ KAPANDI"

En çok merak edilen konulardan birine geleyim. Emirhan Topçu, Beşiktaş ile anıldı. Futbolcu kalacak mı, gidecek mi? Görüşmeler ne durumda, ya da defter kapandı mı?

Emirhan bizim değer verdiğimiz bir oyuncu. Hayaller kurduğumuz bir oyuncu. Beşiktaş ve birkaç kulüp talip oldu. Beşiktaş ile görüşmeler yapıldı. Futbol kulüpleri oyuncuyu düşünüyor ama kulüp menfaatlerini de düşünmek gerek. Şu ana kadar Rizespor'un menfaatleriyle teklifler örtüşmedi. İkincisi şampiyon olmak istiyoruz. Emirhan bu şehrin çocuğu. Aidiyet duygusu var. Hocamız her defasında kalması gerektiğini ifade etti. Emirhan takımda kaldı. İstediğimiz de buydu. Kendisiyle hiçbir problemimiz yok.

"REDDEDİLMEYECEK BİR TEKLİF GELMEDİ"

Beşiktaş nasıl bir teklif yaptı? Avrupa'dan da talipliler olduğu yönünde kulağıma gelen bir şeyler oldu. Bonservis belirlediniz mi futbolcu için?

Reddedilmeyecek bir teklif almadık Beşiktaş'tan. Öyle olsaydı hocamızla oturur konuşurduk. Bu da olmadığı için takımda kaldı. Bu sezon kalacak. Hem Emirhan'ın hem de bizim menfaatimize uygun gelişmeler olursa değerlendirilir. Ama çok cazip bir teklif gelmedi. Görüşmeler yapıldı ama cazip bir teklif gelmedi. Yurt dışından teklifler oldu. Doğru. O da cazip bir teklif değildi. İyi oyuncuyu herkes takip eder, almak ister. Futbolcumuz için şu anda bir bonservis belirlemedik. (Sporx)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın radarındaki Emirhan Topçu'da flaş gelişme! Rizespor yöneticisi resmen açıkladı...
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