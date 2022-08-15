Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ın radarındaki Emirhan Topçu’da flaş gelişme! Rizespor yöneticisi resmen açıkladı...

"EMİRHAN İÇİN BEŞİKTAŞ DEFTERİ KAPANDI"

En çok merak edilen konulardan birine geleyim. Emirhan Topçu, Beşiktaş ile anıldı. Futbolcu kalacak mı, gidecek mi? Görüşmeler ne durumda, ya da defter kapandı mı?

Emirhan bizim değer verdiğimiz bir oyuncu. Hayaller kurduğumuz bir oyuncu. Beşiktaş ve birkaç kulüp talip oldu. Beşiktaş ile görüşmeler yapıldı. Futbol kulüpleri oyuncuyu düşünüyor ama kulüp menfaatlerini de düşünmek gerek. Şu ana kadar Rizespor'un menfaatleriyle teklifler örtüşmedi. İkincisi şampiyon olmak istiyoruz. Emirhan bu şehrin çocuğu. Aidiyet duygusu var. Hocamız her defasında kalması gerektiğini ifade etti. Emirhan takımda kaldı. İstediğimiz de buydu. Kendisiyle hiçbir problemimiz yok.