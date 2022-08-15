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Giriş Tarihi: 15.8.2022 20:46 Son Güncelleme: 15.8.2022 20:47

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini almak istiyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini almak istiyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında almak istiyor. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre, Lincoln, King, Valencia.

JESUS, LİGDEKİ 2. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak. İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor.

Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini almak istiyor! İlk 11’ler belli oldu…
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