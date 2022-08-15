Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Mbwana Samatta, transferini sonlandırmak üzere Belçika'nın yolunu tuttu. Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın kiralık transferi konusunda Genk ile anlaşmıştı.

MBWANA SAMATTA BELÇİKA'YA GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mbwana Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti. (Akşam)