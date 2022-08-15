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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:47

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! Mbwana Samatta bavulunu toplayıp gitti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! Mbwana Samatta bavulunu toplayıp gitti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler transferde arayışlarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan Samatta ile ilgili sıcak haberler geldi. Genk, Fenerbahçe ile oyuncunun kiralık transferinde anlaşma sağlarken, Mbwana Samatta görüşmeleri sonlandırmak için Belçika'ya gitti. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Mbwana Samatta, transferini sonlandırmak üzere Belçika'nın yolunu tuttu. Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın kiralık transferi konusunda Genk ile anlaşmıştı.

MBWANA SAMATTA BELÇİKA'YA GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Mbwana Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitti. Belçika'ya giderken futbolcunun çok sayıda bavulunun olması dikkati çekti.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Transferin yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor. Normalde Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti. (Akşam)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! Mbwana Samatta bavulunu toplayıp gitti
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