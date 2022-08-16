Bir daha tokalaşmaz!

remier Lig'de 2-2 ile biten Chelsea- Tottenham maçında iki teknik adamın yaşadığı kavganın yankıları sürüyor. Mücadele boyunca iki hoca da birbiriyle didişirken, bitiş düdüğü ile birlikte Chelsea Teknik Direktörü Tuchel'in, Tottenham'ı çalıştıran Conte'nin elini sıkarken meslektaşının elini bırakmaması ve sert bir şekilde kendine çekmesi dünyada büyük ses getirdi. İşte o yorumlar:Sürükleyici gösteri Tuchel ve Conte'nin el sıkışma savaşıyla sona erdi.Conte, Tuchel ve tartışma...Conte: Saldırganlık görürsem sakin kalamıyorum.Chelsea ve Tottenham'da sıcak final. Neredeyse kavga edeceklerdi.Conte ve Tuchel'in çirkin sahneleri...Tottenham'ın hocası bir daha Alman teknik direktörle tokalaşmak istemeyecektir.