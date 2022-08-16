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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Bir daha tokalaşmaz!

ÇAĞDAŞ HALICI
Bir daha tokalaşmaz!

Conte ve Tuchel’in bitiş düdüğü ile yaşadığı gerginlik maçın önüne geçti. Avrupa basınında büyük ses getiren gerilim, manşetleri süsledi

Premier Lig'de 2-2 ile biten Chelsea- Tottenham maçında iki teknik adamın yaşadığı kavganın yankıları sürüyor. Mücadele boyunca iki hoca da birbiriyle didişirken, bitiş düdüğü ile birlikte Chelsea Teknik Direktörü Tuchel'in, Tottenham'ı çalıştıran Conte'nin elini sıkarken meslektaşının elini bırakmaması ve sert bir şekilde kendine çekmesi dünyada büyük ses getirdi. İşte o yorumlar:



The Guardian: Sürükleyici gösteri Tuchel ve Conte'nin el sıkışma savaşıyla sona erdi.
Corriere Della Sera: Conte, Tuchel ve tartışma...
La Gazzetta Dello Sport: Conte: Saldırganlık görürsem sakin kalamıyorum.
Marca: Chelsea ve Tottenham'da sıcak final. Neredeyse kavga edeceklerdi.
O Jogo: Conte ve Tuchel'in çirkin sahneleri...
Der Spiegel: Tottenham'ın hocası bir daha Alman teknik direktörle tokalaşmak istemeyecektir.

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