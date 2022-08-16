Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası Sami Uğurlu: Camiamızdan özür diliyorum

"OYNATTIĞIMIZ 2006 DOĞUMLU STOPER, HİÇBİR YERDE KONUŞULMUYOR"

Kadroda yer alan genç oyuncularda kötü oynamaları durumunda dahi ısrar etmeleri gerektiğini aktaran Uğurlu, "Giden oyuncuların yerini doldurmak zor. Belli bir bütçe var. Beğendiğin oyuncuyu alamıyorsun. Maliyetler buna izin vermiyor. En az bütçeye sahip olan takımız. Ligin en iyi sol bekini kaybettiğinde yerini kolay dolduramıyorsun. Muleka'ın maliyeti yüksekti. Muleka geldiğinde 3 golü vardı. Umut, Ligue 2'de 1 gol atıp geldi. Doğucan ve Eren, 0 maliyetli oyunculardı. Bunlar biraz zaman istiyor. Her şeyin skor odaklı olduğunu düşünüyorum. İki haftadır alınan skorlar, bizim almamamız gereken skorlar. Oynattığımız 2006 doğumlu stoper, hiçbir yerde konuşulmuyor. Yasin'i stoperimiz olmadığı için de oynatmıyoruz. İyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bugün de altyapıdan Hasan'ı oynattık. Satarken güzel ama onu oraya getirmek emek istiyor. 'Eren'i ilk ben oynattım, Doğucan'a ilk ben şans verdim' demekle olmuyor o işler. Oyuncu da kötü oynadığında ısrar etmek gerekiyor. Yasin ve Hasan için de bu durum geçerli. Kötü oynadıklarında onları silersek, çok fazla oyuncu kaybederiz" ifadelerini kullandı.

SAMİ UĞURLU İSTİFASINI SUNDU

Sami Uğurlu, basında istifasını yönetime sunduğu şeklinde çıkan haberlerle alakalı olarak ise konuşmak istemediğini belirterek basın toplantısını noktaladı. Fakat A Spor'un haberine göre tecrübeli hoca yönetime istifasını sundu. Maçın ardından taraftar hocaya sahip çıkarak tezahüratlarda bulundu.