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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:20

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu’na yüzde 57 zam

Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’na yüzde 57 zam

Galatasaray, ilk 11’in değişmez ismi olan Kerem Aktürkoğlu’nun moral ve motivasyonunu yükseltmek için ekstra zam yapma kararı aldı. Takımın en kazanan oyuncuları arasında yer alan genç futbolcuyla bu ay içerisinde yeni sözleşme imzalanacak.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da ücretinde iyileştirme yapma kararı aldı. Geçen sezon gösterdiği performansla sarı kırmızılı takıma en çok katkı yapan hücum oyuncusu olan Kerem'in sezonluk ücretine tıpkı Yunus'ta olduğu gibi ciddi miktarda zam yapılacak.

2020'DE BEDELSİZ GELMİŞTİ
Bu sezon 8 milyon TL garanti para alan Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine yüzde 57 zam yapılarak 14 milyon TL'ye çıkarılacak. Sarı kırmızılı kulübe 2020 Eylül'ünde bedelsiz olarak gelen 24 yaşındaki futbolcu, 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. (Hürriyet)

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu’na yüzde 57 zam
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