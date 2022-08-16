Helal olsun Kağan!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, eğitim-öğretim hayatındaki başarısıyla da büyük takdir topluyor. YKS 2022'de eşit ağırlık alanında Türkiye 898.'si olan 19 yaşındaki file bekçisi, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Bordo-mavili kulüp de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kağan'ı tebrik ederek,mesajını paylaştı.Kağan'ın eğitim hayatında başarılarının devam etmesi için Trabzonspor Kulübü de elini taşın altına koydu. Bordo-mavililer, genç eldiveni İstanbul'da bir kulübe kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu külübün Süper Lig veya Spor Toto 1. Lig'den bir takım olması düşünülüyor.