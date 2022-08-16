Helal olsun Kağan Moradaoğlu!

İSTANBUL'DA BİR KULÜBE KİRALAMA PLANI VAR

Kağan'ın eğitim hayatında başarılarının devam etmesi için Trabzonspor Kulübü de elini taşın altına koydu. Bordo-mavililer, genç eldiveni İstanbul'da bir kulübe kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu külübün Süper Lig veya Spor Toto 1. Lig'den bir takım olması düşünülüyor. Bu sayede Kağan'ın hem öğreniminde zorluk yaşamaması hem de sporculuk kariyerini sürdürmesi hedefleniyor.