Helal olsun Kağan Moradaoğlu!

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, eğitim-öğretim hayatındaki başarısıyla da büyük takdir topluyor. YKS 2022'de eşit ağırlık alanında Türkiye 898.'si olan 19 yaşındaki file bekçisi, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı. Bordo-mavili kulüp de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Kağan'ı tebrik ederek, "Göğsümüzü kabartan oyuncumuzu kutluyoruz" mesajını paylaştı.
İSTANBUL'DA BİR KULÜBE KİRALAMA PLANI VAR
Kağan'ın eğitim hayatında başarılarının devam etmesi için Trabzonspor Kulübü de elini taşın altına koydu. Bordo-mavililer, genç eldiveni İstanbul'da bir kulübe kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu külübün Süper Lig veya Spor Toto 1. Lig'den bir takım olması düşünülüyor. Bu sayede Kağan'ın hem öğreniminde zorluk yaşamaması hem de sporculuk kariyerini sürdürmesi hedefleniyor.
UĞURCAN DETAYI
Trabzon doğumlu olan Kağan Moradaoğlu, futbola 1461 Trabzonspor'un altyapısında başlayıp, daha sonra Trabzonspor altyapısına geçti. Şu anda bordo-mavililerin U19 takımında görev alan Moradaoğlu, A Takım ile de 1 karşılaşmada ter döktü. Karadeniz ekibinin 2020-21'de Başakşehir ile oynadığı maçta takımın 3 kalecisi de Koronavirüs nedeniyle kadroda yoktu. Kağan da Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle mücadeleye çıkmış, Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetinde büyük rol oynamıştı.