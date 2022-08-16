İsmael’e 3 eleştiri

Beşiktaş taraftarı, 3-0 öne geçtiği maçtan bir puan çıkaran teknik direktör Valerien İsmael’i eleştirilerin hedefine koydu
1-BEŞİKTAŞ GERİYE ÇEKİLMEZ: Siyah- beyazlıların ikinci yarıda sadece 39pas yapabilmesi ve yüzde 17 topla oynaması büyük eleştiri topladı. Valerien İsmael'in, takımı bu kadar geri çekmesi ve mahkum oynatması kabul görmedi. 2-ÜÇÜ BİRDEN ÇIKMAZ: İlk 45 dakikanın yıldızları N'Koudou, Ghezzal ve Salih Uçan'dı. Ancak ikinci devreye başlarken bu isimler sahada yoktu. Dizilişi3'lüye çeviren Fransız hoca, baştan sonakurguyu değiştirdi. Ghezzal'ın 45 dakika oynaması plan dahilindeydi ancak taraftarlar üç oyuncunun aynı anda çıkarılmasının yanlış olduğunu düşünüyor. 3-HATALI TERCİHLER: İkinci yarı sahaya sürülen Necip Uysal, Montero veBoyd taktiksel olarak da performans olarak da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum da taraftarın tepkisine neden oldu.