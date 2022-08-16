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Giriş Tarihi: 16.8.2022

İsmael’e 3 eleştiri

İsmael’e 3 eleştiri

Beşiktaş taraftarı, 3-0 öne geçtiği maçtan bir puan çıkaran teknik direktör Valerien İsmael’i eleştirilerin hedefine koydu

1-BEŞİKTAŞ GERİYE ÇEKİLMEZ: Siyah- beyazlıların ikinci yarıda sadece 39 pas yapabilmesi ve yüzde 17 topla oynaması büyük eleştiri topladı. Valerien İsmael'in, takımı bu kadar geri çekmesi ve mahkum oynatması kabul görmedi.
2-ÜÇÜ BİRDEN ÇIKMAZ: İlk 45 dakikanın yıldızları N'Koudou, Ghezzal ve Salih Uçan'dı. Ancak ikinci devreye başlarken bu isimler sahada yoktu. Dizilişi 3'lüye çeviren Fransız hoca, baştan sona kurguyu değiştirdi. Ghezzal'ın 45 dakika oynaması plan dahilindeydi ancak taraftarlar üç oyuncunun aynı anda çıkarılmasının yanlış olduğunu düşünüyor.
3-HATALI TERCİHLER: İkinci yarı sahaya sürülen Necip Uysal, Montero ve Boyd taktiksel olarak da performans olarak da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum da taraftarın tepkisine neden oldu.

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İsmael’e 3 eleştiri
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