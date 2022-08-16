İsmael’e 3 eleştiri

Siyah- beyazlıların ikinci yarıda sadecebüyük eleştiri topladı. Valerien İsmael'in, takımı bu kadar geri çekmesi ve mahkum oynatması kabul görmedi.İlk 45 dakikanın yıldızları N'Koudou, Ghezzal ve Salih Uçan'dı. Ancak ikinci devreye başlarken bu isimler sahada yoktu.Ghezzal'ın 45 dakika oynaması plan dahilindeydi ancak taraftarlar üç oyuncunun aynı anda çıkarılmasının yanlış olduğunu düşünüyor.İkinci yarı sahaya sürülentaktiksel olarak da performans olarak da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum da taraftarın tepkisine neden oldu.