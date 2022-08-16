İtalyanlar öve öve bitiremedi!

Galatasaray yeni yıldızlarıyla taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Giresunspor'a yenilip büyük hayal kırıklığı yaşarken, bu sezon kadroda düşünülmeyen ve İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Morutan, boy gösterdiği ilk karşılaşmada büyüledi. 67. dakikada oyuna giren 23 yaşındakiRumen oyuncu, iki asistle yıldızlaştı. Pisa, deplasmanda Cittadella'ya 4-3 yenilmesine rağmen Morutan, İtalyan medyasından büyük övgü aldı. Çizme basınında, genç oyuncu için "Takımın hücum çehresinideğiştirdi, rakip kalede tehlike yarattı ve ikiasist yaptı. Serie B'deki ilk maçında kalitesinigösterdi." yorumları yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan "Morutangenç ve yetenekli bir oyuncu. Keşke takımdakalsaydı" ifadelerini kullandı.