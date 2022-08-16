Nelsson krizi sürüyor

Marcao'nun ardından Victor Nelsson için de G.Saray'ın kapısını çalan Sevilla, son teklifiniG.Saray cephesi ise 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için 19 milyon Euro'ya inerken bunun tamamının tek seferde verilmesini istedi. Genç stoper için başkan Dursun Özbekdiyerek kapıları kapattı. Oyuncunun menajeri ise G.Saray'a baskıya devam ediyor. İstanbul'a gelen ve transfer sürecini buradan yöneten 23 yaşındaki stoperin menajeri,sözleriyle G.Saray yönetimini daha da sinirlendirdi.YÖNETIM bir yandan stopere yabancı takviyesi yapmaya çalışırken diğer tarafta ise Kaan Ayhan için pazarlıklar sürüyor. Sassuolo forması giyen milli oyuncu içinG.Saray, bu bedeli indirmek için uzun süredir pes etmeden süreci takip ediyor.