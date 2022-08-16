Nelsson krizi sürüyor

22 gündür pazarlıkta olan Sevilla’nın, 5 taksitte 15 milyon Euro’luk teklifi de geri çevrildi
Marcao'nun ardından Victor Nelsson için de G.Saray'ın kapısını çalan Sevilla, son teklifini 5 taksit halinde15 milyon Euro artı 3.5 milyon Eurobonus olarak güncelledi. G.Saray cephesi ise 25 milyon Euro serbest kalma bedeli olan oyuncu için 19 milyon Euro'ya inerken bunun tamamının tek seferde verilmesini istedi. Genç stoper için başkan Dursun Özbek "İstediğimiz bonservisi vermezlersegöndermeyiz" diyerek kapıları kapattı. Oyuncunun menajeri ise G.Saray'a baskıya devam ediyor. İstanbul'a gelen ve transfer sürecini buradan yöneten 23 yaşındaki stoperin menajeri, "Oyuncumuz anlaştı.Galatasaray'ı artık istemiyor. Siz deSevilla ile anlaşın ve bu iş bitsin" sözleriyle G.Saray yönetimini daha da sinirlendirdi.
ASLAN'IN KAAN AYHAN ISRARI
YÖNETIM bir yandan stopere yabancı takviyesi yapmaya çalışırken diğer tarafta ise Kaan Ayhan için pazarlıklar sürüyor. Sassuolo forması giyen milli oyuncu için İtalyanlar 7 milyon Euro bonservisisterken G.Saray, bu bedeli indirmek için uzun süredir pes etmeden süreci takip ediyor.