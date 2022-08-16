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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Rakibi Aslan

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Rakibi Aslan

Siyah-beyazlılar, G.Saray’ın Nelsson’un ayrılması halinde almayı planladığı İsveçli Isak Hien için kulübü Djurgardens’le temasa geçti

Beşiktaş'ta Alanyaspor beraberliği keyifleri kaçırdı. 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrasında siyah-beyazlılar, takımdaki eksikleri gidermek ve rotasyonu geliştirmek adına birtakım hamleleri hızlandırdı. Bu doğrultuda ilk etapta büyük sorun olarak görülen sağ stoper mevkine takviye için harekete geçildi. Listede 3 isim bulunurken, ilk sırada yer alan Isak Hien için hamle yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Djurgardens ile görüşmelere başladı. Genç stoperi Galatasaray'ın da istediği kaydedildi. Beşiktaş yönetimi ise bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırıp Hien transferini bitirmeyi hedefliyor. Siyahbeyazlılar 1 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcu için 1.5 milyon Euro civarında bonservis bütçesi ayırmış durumda.

KARİYERİNDE İSVEÇ DIŞINA ÇIKMADI
GEÇEN sezon 18 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Isak Hien 1.91 boyunda. 1 Ocak 2021'den bu yana formasını giydiği Djurgardens ile 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Faso asıllı oyuncu kariyerinde doğup büyüdüğü İsveç dışına hiç çıkmadı. Djugardens dışında Vasuland forması giydi. Stoperin yanı sıra ön libero olarak da görev yapabiliyor.

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