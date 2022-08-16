Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Glasgow Rangers ile Hollanda temsilcisi PSV bu akşam karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi grup etabı biletini almak için takımlar yarışıyor. Taraftarlar Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu soruyor. Peki, Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçı detayları!