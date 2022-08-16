Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Glasgow Rangers ile Hollanda temsilcisi PSV bu akşam karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi grup etabı biletini almak için takımlar yarışıyor. Taraftarlar Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu soruyor. Peki, Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçı detayları!
GLASGOW RANGERS – PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Glasgow Rangers - PSV maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
GLASGOW RANGERS – PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TV8,5 ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak.
GLASGOW RANGERS - PSV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Glasgow Rangers:
McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent
PSV:
Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; De Jong