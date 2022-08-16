Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:08

Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rangers PSV maçı hangi kanalda sorusu, Şampiyonlar Ligi hayranları tarafından sürekli olarak araştırılıyor. Trabzonspor bu akşam Kopenhag ile karşı karşıya gelecek ve maç için heyecan dorukta. Bir yandan diğer iki eleme maçı da ekranlarda yer alacak. Futbolseverler, Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Peki, PSV maçı ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maçının detayları!

Rıdvan Yılmaz'ın da kadrosunda yer aldığı Glasgow Rangers ile Hollanda temsilcisi PSV bu akşam karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile birlikte Şampiyonlar Ligi grup etabı biletini almak için takımlar yarışıyor. Taraftarlar Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu soruyor. Peki, Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçı detayları!

GLASGOW RANGERS – PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Glasgow Rangers - PSV maçı 16 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

GLASGOW RANGERS – PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TV8,5 ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak.

GLASGOW RANGERS - PSV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Glasgow Rangers:

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Arfield, Lundstram, Lawrence; Tillman, Colak, Kent

PSV:

Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Gakpo; De Jong

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Rangers PSV maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi play off maçı Glasgow Rangers PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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