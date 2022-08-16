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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Sessiz kaldılar

Sessiz kaldılar

Perşembe günü Avrupa’da mücadele veren Konyaspor ile Başakşehir’in Süper Lig’deki randevusu golsüz sona erdi. Yeşil-beyazlılar ikinci maçında da gülemezken, Emre Belözoğlu’nun ekibi puanını 4 yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, perşembe günü Avrupa'da sahne alan Arabam. com Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya'nın stadındaki zemin sorunu nedeniyle Eskişehir'de oynanan mücadelede takımlar net fırsatlardan yararlanamayınca maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ligdeki ilk karşılaşmasında Ankaragücü ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, dün de sessizliğini bozamayınca yine 1 puana razı geldi. Açılışta Kasımpaşa'yı 4 golle geçen turuncu-lacivertli takım, bir galibiyet ve bir beraberlikle puanını 4 yaptı. Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarlarla gerginlik yaşadı. Genç çalıştırıcı, devre arasında soyunma odasına giderken tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bunun ardından Belözoğlu, kendisine tepki gösteren taraftarları güvenlik güçlerine şikâyet etti.

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