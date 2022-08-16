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Giriş Tarihi: 16.8.2022 12:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan flaş tepki! Fenerbahçe maçı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan flaş tepki! Fenerbahçe maçı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile oynanan maçta hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösteren Beşiktaş, bu kararları Fenerbahçe maçında yaşanan benzer pozisyonla karşılaştırarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir tepki daha gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe 'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında "Bu çifte standart neye göre, kime göre!" ifadesine yer verildi.

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında Alanyaspor maçında Wout Weghorst'un pozisyonu ile Fenerbahçeli Enner Valencia'nın pozisyonu yer aldı.

NELER OLDU?

Weghorst'un ilgili pozisyonunda siyah-beyazlı futbolcu faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı. Weghorts karara itiraz etti ve sarı kart gördü. Enner Valencia'nın pozisyonda ise Kasımpaşalı Hasan Emre Yeşilyurt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Kulübü bu paylaşımıyla pozisyonların aynı olduğunu ama kararların farklı olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan flaş tepki! Fenerbahçe maçı sonrası...
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