Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien ısmael’e 3 eleştiri!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 08:25 Son Güncelleme: 16.8.2022 08:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien ısmael’e 3 eleştiri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien ısmael’e 3 eleştiri!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası eleştirilen isim teknik direktör Valerien Ismael oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, 3-0 öne geçtiği maçtan bir puan çıkaran teknik direktör Valerien İsmael’i eleştirilerin hedefine koydu.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası eleştirilen isim teknik direktör Valerien Ismael oldu. Siyah beyazlı taraftarlar, 3-0 öne geçtiği maçtan bir puan çıkaran teknik direktör Valerien İsmael'i eleştirilerin hedefine koydu.

1-Beşiktaş geriye çekilmez: Siyah- beyazlıların ikinci yarıda sadece 39 pas yapabilmesi ve yüzde 17 topla oynaması büyük eleştiri topladı. Valerien İsmael'in, takımı bu kadar geri çekmesi ve mahkum oynatması kabul görmedi.

2-Üçü birden çıkmaz: İlk 45 dakikanın yıldızları N'Koudou, Ghezzal ve Salih Uçan'dı. Ancak ikinci devreye başlarken bu isimler sahada yoktu. Dizilişi 3'lüye çeviren Fransız hoca, baştan sona kurguyu değiştirdi. Ghezzal'ın 45 dakika oynaması plan dahilindeydi ancak taraftarlar üç oyuncunun aynı anda çıkarılmasının yanlış olduğunu düşünüyor.

3-Hatalı tercihler: İkinci yarı sahaya sürülen Necip Uysal, Montero ve Boyd taktiksel olarak da performans olarak da hiçbir varlık gösteremedi. Bu durum da taraftarın tepkisine neden oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme kontenjanları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?
Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar? İş Bankası emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanları: 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valerien ısmael’e 3 eleştiri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA