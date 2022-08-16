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Giriş Tarihi: 16.8.2022 16:01 Son Güncelleme: 16.8.2022 16:49

Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mbawana Samatta kiralandı

Son dakika: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Mbawana Samatta kiralandı

Son dakik haberleri: Fenerbahçe, santrfor oyuncusu Mbwana Ally Samatta'nın, Belçika’nın KRC Genk ekibine kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." denildi.

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mbawana Samatta kiralandı
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