Arda, Jesus’u ipotek altına aldı!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı
SORU: Fenerbahçe, 16. dakikada 10 kişikalan rakibi Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Sonuçtanöte Arda Güler maça damga vurdu. Arda artıksürekli 11'de oynamalı mı? GÜRCAN BİLGİÇ: Kasımpaşa maçının en önemli mesajı, "zor günler aşıldı"dır. Oyuncular bazında bu maçın tartışılması, altı gollü bir maç için normal sayılabilir ama Fenerbahçe takım olarak formda gözüktü (Altı golün asistini altı ayrı oyuncu yaptı)… Kasımpaşa eksik kalmasa da Fenerbahçe maçıfarklı kazanacaktı. Jesus döneminde ilk defa direkt oyunun yanına pas ve sete hücum organizasyonunu eklediler. Arda, Fenerbahçelileri yıllar sonratakımla kucaklaştıran oyuncu. Alex'ten sonra en çok umut veren isim. Evet; herkes mutluluğu onda buluyor ama daha zamanı var. Ocak ayından itibaren ilk 11 oyuncusu olacak. LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında gövdeli bir galibiyet aldı ama bunu abartmamak gerekir. Çünkü Kasımpaşa sadece 10 kişi kalmadı, hücum hattı sprinter oyunculardan oluşan Fenerbahçe'ye karşı önde savunma yaparak adeta 'Beni hezimete uğrat' dedi. Fenerbahçe forvetleri de rakibin talebini geri çevirmedi. Skoru daha da fazla yapabilirlerdi. Arda, Türk futbolundabir mücevher gibi parlıyor. Öz güveni, yetenekleri, becerileri ve zekası ile ön plana çıkıyor. Barcelona veManchester City gibi kulüplerderahat oynar. Attığı iki gol, Jesus'u kendisini 11'de oynatması için ipotek altına almıştır. ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda'nın sürekli 11'de oynaması için fizik gücünün çok iyi seviyeye gelmesi lazım. Ama aldığı sürelerle bunun şu anda olması mümkün değil. Ayrıca Arda'nın bir eksiği daha var. O da kas kuvveti. Bu çok önemli. Onun mutlak suretle özel olarak idmanlardan sonra ağırlık merkezinde çalışmalar yapması lazım. Hep örneklerveriyorum. Xavi onun yaşında İspanya MilliTakımı'nda oynadı. Bir de bugünün büyük yıldızlarından Mbappe var. İki oyuncunun da büyük fizik gücü var. Onun için Jorge Jesus'un daha fazlasürelerle Arda'yı hazırlaması lazım. ALİ GÜLTİKEN: Gösterdiği performansla Arda, 'Bu soruyu bana sormayın' diyor zaten… Yaptığı işler çok usta bir oyuncunun icraatları görüntüsünde. Bu kadar iyi bir oyuncuyu herkes izlemek ister. Teknik direktör oynatmak ister. Oyuncu zaten oynamak ister. Arda da 'Yaşımı boş verin, ben oldum' mesajını çok açık bir şekilde veriyor. BÜLENT TİMURLENK: Arda'nın sürekli 11'de oynayabilmesiiçin tahtaya önce Arda yazıpdizilişi ona göre yapmalısınız. Bu daFenerbahçe'nin çift santrforlu oyundan vazgeçip4-2-3-1'le oynaması demek. Arda, Zajc'ın yaptıklarınıyapamaz, yapmasın da zaten. Jorge Jesus'untavrı da belli; oyuncuyu skoru aldıktan sonra stresiaz maçlarda tecrübe kazandırmak. Evet Arda çokyetenekli ama unutmayalım ki Fenerbahçe'nin elindeJoao Pedro gibi forveti ikileyecek bir adam, MertHakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci var.
180 DAKİKADA NİYE 1 GOL ATTIK! SORU: Galatasaray büyük yıldızlar aldı. Giresunmağlubiyeti çok eleştirildi. Okan Buruk'a başkanDursun Özbek destek verdi. Hoca bundan sonra hermaça bıçak sırtında mı çıkacak? LEVENT TÜZEMEN: Giresun yenilgisine Başkan Dursun Özbek çok üzüldü. Okan Buruk'la yapılan zirvede yenilginin nedenleri masaya yatırılırken, 180 dakikada atılan tek gol, toplantının ana maddesiydi. Okan hoca sorunun savunma değil hücumda olduğunu vurgulayıp transferler istedi. Galatasaray; Abdülkerim, Yunusve Kerem'e alternatif üretmeli. Rafa kaldırılan Kaan Ayhan, Mert Müldür transferleri sıcak gündem oluşturmalı ve kanada Rodrigues, Onyekuru tipi bir oyuncu alınmalı. Bu tip oyuncu bulamıyorlarsa ve Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsekbir yıl için Nwakaeme doğru isimolur. Çünkü önde top tutabilen, rakibin içinden geçen çalımlar atabilen bir oyuncu ve ortalarıyla da Seferovic'i pozisyona sokar, gerektiğinde kendi de gol atar. BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, Giresun'u yenseydi Okan Buruk, Fatih Terim mi olacaktı? Kaybedince Torrent mi oldu? Daha ligin ikinci haftasındayız. Galatasaray'ın gol pozisyonu sıkıntısı çektiği doğrudur. Ama bu takım daha Torreira ve Mertens ile bir maça başlamadı. OkanBuruk'un, Giresun karşılaşmasındaoyunu iyi okumadığı doğrudur. Amabizde maalesef bir maçla 10 yıldayaptıklarının üzerini çizme huyuvar. Sabırsızlık hayatta kaybettirir. Bu yüzden ne Dursun Özbek'in ikinci haftada hocasına sahip çıkmasına gerek var ne de medyanın Okan Buruk'un hocalığını sorgulamasına. ÖMER ÜRÜNDÜL: Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak kolay değil. Okan Buruk faal futbolculuk döneminde mükemmel bir orta saha oyuncusuydu. Teknik direktörlük döneminde de önemli başarılara imza attı. Arkasında durmak şart. Galatasaray yeni bir takım oluşturdu, biraz zamana ihtiyaç var. Ben iki şey üzerinde duruyorum; bu kadronun sürekli hücum presle oynaması fayda getirmez, bir de çift santrforlu kurgu bu takıma uymaz. GÜRCAN BİLGİÇ: İlk haftalar iyi sonuçlardan öte oyunun- sistemin öne çıktığı maçlardır. Galatasaray Antalya'dakazanırken çok iyi mi oynadı ki, Giresun maçını kaybettiğindeproblem olsun. Geçen sezona göre kaliteli oyuncu sayısı arttı. Beklenti, sorunların kolay çözülmesi ve daha etkili hücum edilmesiydi. Ama yeniler oyunun değil, kendi ispatlarının peşine düştüler. Buruk'un işi çok zor… ALİ GÜLTİKEN: Bu tartışmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Daha sezon başı ve doğal olarak bir inşa süreci olacak. Bu kadar yeni oyuncu ile bir oyun felsefesi mutlaka ortaya çıkacaktır. Mağlubiyetlerin de bazen takım veoyuncular üzerinde pozitif yansımaları olur. Önemliolan kadro derinliğinin ve kalitenin olması. Galatasaray bu kadro ile şu anda buna sahip. Burayı aşabilirler.
YAZ-BOZ OLMAZ İSMAEL KALMALI SORU: Beşiktaş, Yasin Kol'ubir daha maçlarında istemediğiniaçıkladı. Camiada hem hakemehem de Valerien İsmael'etepki var. Yönetim ne yapmalı?İsmael ile devam etmeli mi? GÜLTİKEN: Valerien İsmael ile devam kararı sezon başı verildi ve bundan sonra devam edilecek. Takımlar yaz-boz tahtası değil. Biraz zaman tanımak lazım. Beşiktaş'ta da kadro çok değişti. Bu oyuncuların da bir adaptasyon ve birlikte oynama sürecine ihtiyacı var. İsmael'in oyuncu değişikliklerindeciddi hata yaptığını bende kabul ediyorum ama birmağlubiyetle koca sezon bitmiyor. Beşiktaş camia olarak bu süreyi kendine tanımalı. TİMURLENK: Emrecan'ın ilk sarı kartı, Alanyalı oyunculara çıkmayan bir iki sarı kart… Yasin Kol otoriteyi fazla kartla kurmaya çalıştı ve sınıfta kaldı. Ama bu maçı sadecehakem üzerinden okursanız,hakemden de büyük yanlış yapmışolursunuz. Ben dünyada ilk yarıda 3 gol atmış ve iyi futbol oynamış 3 adamını devre arasında oyundan alan hoca görmedim. 46'da 3değişiklik nasıl yapılır; takımınız ilk yarıda mağluptur, çıkarttığınız 3 oyuncu da ortaya hiçbir şey koymamıştır. Yakın bir örnek geçen sezon Trabzon- Galatasaray maçında devre bitmeden Abdülkadir ve İsmail'i oyundan alan Abdullah Avcı... Valerien İsmael, Beşiktaş'ı çalıştırdığını Alanya'da unuttu. Dönüş yolunda hatırlamıştır umarım. TÜZEMEN: Valerien İsmael takımın skoru koruyamayacağını düşünerek gol atan üç oyuncusunu çıkarıp adeta skoru koruyun mesajı verdi. Büyük takımlar asla korkak oynamaz. İsmael hoca maç sonu hiç sorumluluk almadığı gibi kaçan üç puanın faturasını Saiss'in kendi kalesine attığı gole ve Fernandes'in sebep olduğu penaltıya bağladı. Beşiktaş'ın Yasin Kol'u istememesiçok doğal. Bu hakemsezon sonuna kadar Beşiktaş'ınmaçlarında olmamalı. ÜRÜNDÜL: Ben maç eleştirimde de yazmıştım; bir tek ben bu görüşü savundum, o gün herkese garipgelen hamleler yanlış değildi. Aşırı sıcak, çok yüksek nem, buraya alışkın bir Alanyaspor, bir kişi olarak ikinci yarı oyunu domine edecekti. Aslında Beşiktaş kendi kalesine attığı gol ve penaltı dışında baskı altında kalmasına rağmen rakibe pozisyon vermedi. Hakem olayı ülkemizde alışılmış konu. Önemli olan 3-0önde olan takımın oyuncusuikinci sarı kartı niye görüyor. BİLGİÇ: Yönetimin hakem tepkisi çok sert. Klasik formüldür; taraftarın bakışını sahadanuzaklaştırıp, farklı bir hedefeyönlendirmek. Kayserispor 10 kişi kalmasa o maçı da belki kazanamayacaklardı. Ligdeki diğer 17 hocaya sorun; "Alanya deplasmanında 3-1 önde olacaksınız ama 10 kişi oynayacaksınız, kabul mü?" diye… Bakın bakalım, kaçı "hayır" der. Valerien İsmael, hamleleriyle odağının kaybetmemek olduğunu gösterdi. Buna göre değerlendirilmeli.
PAZAR MAÇA GİDEN EVE PAZARTESİ DÖNÜYOR SORU: Maçların saat 21.45'tebaşlamasına tepki olmasına rağmenTFF kulağının üstüne yatıyor.Sıcak bölgelerde maçlar21.45 olabilir ama yayıncı kuruluşne isterse o oluyor. TFF ortayaniye bir irade koyamıyor? TÜZEMEN: Parayı veren yayıncı kuruluş olunca düdüğü de yayıncı kuruluş çalıyor. TFF maalesef futbolun patronu olmasına rağmen yayıncı kuruluşun taleplerine karşı koyamıyor. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da maçlar uygun saatte oynanmasına rağmen Türkiye'de gece yarısı bitiyor. Pazar günü maça giden evine pazartesi dönüyor. Görünen o ki TFF geri adım atmazsabu çile 4 hafta daha sürecek. BİLGİÇ: Bu ayarlama yayıncı kuruluş için yapılıyor. Önceden "parayı veriyorlar, hakları" diyorduk; şimdi o da yok… Büyük şehirlerde maça gelenler eve dönüş eziyetini de yaşıyor. İşin ilginci kulüplerden de "çıt" çıkmıyor. Başkan Büyükekşi analitik düşünenbir kişi. İzleyecek, tartışacakve doğruyubulacaktır. ÜRÜNDÜL: Daha önce de bu konuda yorum yaptım. Bunun mutlaka değişmesi lazım. İlk maçlar 18.15ikinci maçlar 20.45 olmalı. Premier Lig ve Bundesliga'da Avrupa'yı sıcak hava sarmışken maçlar gündüz oynanıyor bu da bir örnek. GÜLTİKEN: Yaz dönemlerinde bu saatler normal karşılanmalı. Çünkü akşam saatlerinde tekmaç değil çift maç oynanıyor. O yüzden bütün takımların ciddi sıcaklardan etkilenmemesi için bu uygulama bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.