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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Arda, Jesus’u ipotek altına aldı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Arda, Jesus’u ipotek altına aldı!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı

SORU: Fenerbahçe, 16. dakikada 10 kişi kalan rakibi Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Sonuçtan öte Arda Güler maça damga vurdu. Arda artık sürekli 11'de oynamalı mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: Kasımpaşa maçının en önemli mesajı, "zor günler aşıldı"dır. Oyuncular bazında bu maçın tartışılması, altı gollü bir maç için normal sayılabilir ama Fenerbahçe takım olarak formda gözüktü (Altı golün asistini altı ayrı oyuncu yaptı)… Kasımpaşa eksik kalmasa da Fenerbahçe maçı farklı kazanacaktı. Jesus döneminde ilk defa direkt oyunun yanına pas ve sete hücum organizasyonunu eklediler. Arda, Fenerbahçelileri yıllar sonra takımla kucaklaştıran oyuncu. Alex'ten sonra en çok umut veren isim. Evet; herkes mutluluğu onda buluyor ama daha zamanı var. Ocak ayından itibaren ilk 11 oyuncusu olacak.
LEVENT TÜZEMEN: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında gövdeli bir galibiyet aldı ama bunu abartmamak gerekir. Çünkü Kasımpaşa sadece 10 kişi kalmadı, hücum hattı sprinter oyunculardan oluşan Fenerbahçe'ye karşı önde savunma yaparak adeta 'Beni hezimete uğrat' dedi. Fenerbahçe forvetleri de rakibin talebini geri çevirmedi. Skoru daha da fazla yapabilirlerdi. Arda, Türk futbolunda bir mücevher gibi parlıyor. Öz güveni, yetenekleri, becerileri ve zekası ile ön plana çıkıyor. Barcelona ve Manchester City gibi kulüplerde rahat oynar. Attığı iki gol, Jesus'u kendisini 11'de oynatması için ipotek altına almıştır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Arda'nın sürekli 11'de oynaması için fizik gücünün çok iyi seviyeye gelmesi lazım. Ama aldığı sürelerle bunun şu anda olması mümkün değil. Ayrıca Arda'nın bir eksiği daha var. O da kas kuvveti. Bu çok önemli. Onun mutlak suretle özel olarak idmanlardan sonra ağırlık merkezinde çalışmalar yapması lazım. Hep örnekler veriyorum. Xavi onun yaşında İspanya Milli Takımı'nda oynadı. Bir de bugünün büyük yıldızlarından Mbappe var. İki oyuncunun da büyük fizik gücü var. Onun için Jorge Jesus'un daha fazla sürelerle Arda'yı hazırlaması lazım.
ALİ GÜLTİKEN: Gösterdiği performansla Arda, 'Bu soruyu bana sormayın' diyor zaten… Yaptığı işler çok usta bir oyuncunun icraatları görüntüsünde. Bu kadar iyi bir oyuncuyu herkes izlemek ister. Teknik direktör oynatmak ister. Oyuncu zaten oynamak ister. Arda da 'Yaşımı boş verin, ben oldum' mesajını çok açık bir şekilde veriyor.
BÜLENT TİMURLENK: Arda'nın sürekli 11'de oynayabilmesi için tahtaya önce Arda yazıp dizilişi ona göre yapmalısınız. Bu da Fenerbahçe'nin çift santrforlu oyundan vazgeçip 4-2-3-1'le oynaması demek. Arda, Zajc'ın yaptıklarını yapamaz, yapmasın da zaten. Jorge Jesus'un tavrı da belli; oyuncuyu skoru aldıktan sonra stresi az maçlarda tecrübe kazandırmak. Evet Arda çok yetenekli ama unutmayalım ki Fenerbahçe'nin elinde Joao Pedro gibi forveti ikileyecek bir adam, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci var.



180 DAKİKADA NİYE 1 GOL ATTIK!
SORU: Galatasaray büyük yıldızlar aldı. Giresun mağlubiyeti çok eleştirildi. Okan Buruk'a başkan Dursun Özbek destek verdi. Hoca bundan sonra her maça bıçak sırtında mı çıkacak?
LEVENT TÜZEMEN: Giresun yenilgisine Başkan Dursun Özbek çok üzüldü. Okan Buruk'la yapılan zirvede yenilginin nedenleri masaya yatırılırken, 180 dakikada atılan tek gol, toplantının ana maddesiydi. Okan hoca sorunun savunma değil hücumda olduğunu vurgulayıp transferler istedi. Galatasaray; Abdülkerim, Yunus ve Kerem'e alternatif üretmeli. Rafa kaldırılan Kaan Ayhan, Mert Müldür transferleri sıcak gündem oluşturmalı ve kanada Rodrigues, Onyekuru tipi bir oyuncu alınmalı. Bu tip oyuncu bulamıyorlarsa ve Galatasaray'ın sadece ligde oynayacağını düşünürsek bir yıl için Nwakaeme doğru isim olur. Çünkü önde top tutabilen, rakibin içinden geçen çalımlar atabilen bir oyuncu ve ortalarıyla da Seferovic'i pozisyona sokar, gerektiğinde kendi de gol atar.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, Giresun'u yenseydi Okan Buruk, Fatih Terim mi olacaktı? Kaybedince Torrent mi oldu? Daha ligin ikinci haftasındayız. Galatasaray'ın gol pozisyonu sıkıntısı çektiği doğrudur. Ama bu takım daha Torreira ve Mertens ile bir maça başlamadı. Okan Buruk'un, Giresun karşılaşmasında oyunu iyi okumadığı doğrudur. Ama bizde maalesef bir maçla 10 yılda yaptıklarının üzerini çizme huyu var. Sabırsızlık hayatta kaybettirir. Bu yüzden ne Dursun Özbek'in ikinci haftada hocasına sahip çıkmasına gerek var ne de medyanın Okan Buruk'un hocalığını sorgulamasına.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak kolay değil. Okan Buruk faal futbolculuk döneminde mükemmel bir orta saha oyuncusuydu. Teknik direktörlük döneminde de önemli başarılara imza attı. Arkasında durmak şart. Galatasaray yeni bir takım oluşturdu, biraz zamana ihtiyaç var. Ben iki şey üzerinde duruyorum; bu kadronun sürekli hücum presle oynaması fayda getirmez, bir de çift santrforlu kurgu bu takıma uymaz.
GÜRCAN BİLGİÇ: İlk haftalar iyi sonuçlardan öte oyunun- sistemin öne çıktığı maçlardır. Galatasaray Antalya'da kazanırken çok iyi mi oynadı ki, Giresun maçını kaybettiğinde problem olsun. Geçen sezona göre kaliteli oyuncu sayısı arttı. Beklenti, sorunların kolay çözülmesi ve daha etkili hücum edilmesiydi. Ama yeniler oyunun değil, kendi ispatlarının peşine düştüler. Buruk'un işi çok zor…
ALİ GÜLTİKEN: Bu tartışmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Daha sezon başı ve doğal olarak bir inşa süreci olacak. Bu kadar yeni oyuncu ile bir oyun felsefesi mutlaka ortaya çıkacaktır. Mağlubiyetlerin de bazen takım ve oyuncular üzerinde pozitif yansımaları olur. Önemli olan kadro derinliğinin ve kalitenin olması. Galatasaray bu kadro ile şu anda buna sahip. Burayı aşabilirler.



YAZ-BOZ OLMAZ İSMAEL KALMALI
SORU: Beşiktaş, Yasin Kol'u bir daha maçlarında istemediğini açıkladı. Camiada hem hakeme hem de Valerien İsmael'e tepki var. Yönetim ne yapmalı? İsmael ile devam etmeli mi?
GÜLTİKEN: Valerien İsmael ile devam kararı sezon başı verildi ve bundan sonra devam edilecek. Takımlar yaz-boz tahtası değil. Biraz zaman tanımak lazım. Beşiktaş'ta da kadro çok değişti. Bu oyuncuların da bir adaptasyon ve birlikte oynama sürecine ihtiyacı var. İsmael'in oyuncu değişikliklerinde ciddi hata yaptığını ben de kabul ediyorum ama bir mağlubiyetle koca sezon bitmiyor. Beşiktaş camia olarak bu süreyi kendine tanımalı.
TİMURLENK: Emrecan'ın ilk sarı kartı, Alanyalı oyunculara çıkmayan bir iki sarı kart… Yasin Kol otoriteyi fazla kartla kurmaya çalıştı ve sınıfta kaldı. Ama bu maçı sadece hakem üzerinden okursanız, hakemden de büyük yanlış yapmış olursunuz. Ben dünyada ilk yarıda 3 gol atmış ve iyi futbol oynamış 3 adamını devre arasında oyundan alan hoca görmedim. 46'da 3 değişiklik nasıl yapılır; takımınız ilk yarıda mağluptur, çıkarttığınız 3 oyuncu da ortaya hiçbir şey koymamıştır. Yakın bir örnek geçen sezon Trabzon- Galatasaray maçında devre bitmeden Abdülkadir ve İsmail'i oyundan alan Abdullah Avcı... Valerien İsmael, Beşiktaş'ı çalıştırdığını Alanya'da unuttu. Dönüş yolunda hatırlamıştır umarım.
TÜZEMEN: Valerien İsmael takımın skoru koruyamayacağını düşünerek gol atan üç oyuncusunu çıkarıp adeta skoru koruyun mesajı verdi. Büyük takımlar asla korkak oynamaz. İsmael hoca maç sonu hiç sorumluluk almadığı gibi kaçan üç puanın faturasını Saiss'in kendi kalesine attığı gole ve Fernandes'in sebep olduğu penaltıya bağladı. Beşiktaş'ın Yasin Kol'u istememesi çok doğal. Bu hakem sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın maçlarında olmamalı.
ÜRÜNDÜL: Ben maç eleştirimde de yazmıştım; bir tek ben bu görüşü savundum, o gün herkese garip gelen hamleler yanlış değildi. Aşırı sıcak, çok yüksek nem, buraya alışkın bir Alanyaspor, bir kişi olarak ikinci yarı oyunu domine edecekti. Aslında Beşiktaş kendi kalesine attığı gol ve penaltı dışında baskı altında kalmasına rağmen rakibe pozisyon vermedi. Hakem olayı ülkemizde alışılmış konu. Önemli olan 3-0 önde olan takımın oyuncusu ikinci sarı kartı niye görüyor.
BİLGİÇ: Yönetimin hakem tepkisi çok sert. Klasik formüldür; taraftarın bakışını sahadan uzaklaştırıp, farklı bir hedefe yönlendirmek. Kayserispor 10 kişi kalmasa o maçı da belki kazanamayacaklardı. Ligdeki diğer 17 hocaya sorun; "Alanya deplasmanında 3-1 önde olacaksınız ama 10 kişi oynayacaksınız, kabul mü?" diye… Bakın bakalım, kaçı "hayır" der. Valerien İsmael, hamleleriyle odağının kaybetmemek olduğunu gösterdi. Buna göre değerlendirilmeli.

PAZAR MAÇA GİDEN EVE PAZARTESİ DÖNÜYOR
SORU: Maçların saat 21.45'te başlamasına tepki olmasına rağmen TFF kulağının üstüne yatıyor. Sıcak bölgelerde maçlar 21.45 olabilir ama yayıncı kuruluş ne isterse o oluyor. TFF ortaya niye bir irade koyamıyor?
TÜZEMEN: Parayı veren yayıncı kuruluş olunca düdüğü de yayıncı kuruluş çalıyor. TFF maalesef futbolun patronu olmasına rağmen yayıncı kuruluşun taleplerine karşı koyamıyor. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da maçlar uygun saatte oynanmasına rağmen Türkiye'de gece yarısı bitiyor. Pazar günü maça giden evine pazartesi dönüyor. Görünen o ki TFF geri adım atmazsa bu çile 4 hafta daha sürecek.
BİLGİÇ: Bu ayarlama yayıncı kuruluş için yapılıyor. Önceden "parayı veriyorlar, hakları" diyorduk; şimdi o da yok… Büyük şehirlerde maça gelenler eve dönüş eziyetini de yaşıyor. İşin ilginci kulüplerden de "çıt" çıkmıyor. Başkan Büyükekşi analitik düşünen bir kişi. İzleyecek, tartışacak ve doğruyu bulacaktır.
ÜRÜNDÜL: Daha önce de bu konuda yorum yaptım. Bunun mutlaka değişmesi lazım. İlk maçlar 18.15 ikinci maçlar 20.45 olmalı. Premier Lig ve Bundesliga'da Avrupa'yı sıcak hava sarmışken maçlar gündüz oynanıyor bu da bir örnek.
GÜLTİKEN: Yaz dönemlerinde bu saatler normal karşılanmalı. Çünkü akşam saatlerinde tek maç değil çift maç oynanıyor. O yüzden bütün takımların ciddi sıcaklardan etkilenmemesi için bu uygulama bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

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Arda, Jesus’u ipotek altına aldı!
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