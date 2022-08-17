Arda, Jesus’u ipotek altına aldı!

Kasımpaşa maçının en önemli mesajı, "zor günler aşıldı"dır. Oyuncular bazında bu maçın tartışılması, altı gollü bir maç için normal sayılabilir ama Fenerbahçe takım olarak formda gözüktü (Altı golün asistini altı ayrı oyuncu yaptı)…ı. Jesus döneminde ilk defa direkt oyunun yanına pas ve sete hücum organizasyonunu eklediler.Alex'ten sonra en çok umut veren isim. Evet; herkes mutluluğu onda buluyor ama daha zamanı var. Ocak ayından itibaren ilk 11 oyuncusu olacak.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında gövdeli bir galibiyet aldı ama bunu abartmamak gerekir. Çünkü Kasımpaşa sadece 10 kişi kalmadı, hücum hattı sprinter oyunculardan oluşan Fenerbahçe'ye karşı önde savunma yaparak adetadedi. Fenerbahçe forvetleri de rakibin talebini geri çevirmedi. Skoru daha da fazla yapabilirlerdi.Öz güveni, yetenekleri, becerileri ve zekası ile ön plana çıkıyor.. Attığı iki gol, Jesus'u kendisini 11'de oynatması için ipotek altına almıştır.Arda'nın sürekli 11'de oynaması için fizik gücünün çok iyi seviyeye gelmesi lazım. Ama aldığı sürelerle bunun şu anda olması mümkün değil. Ayrıca Arda'nın bir eksiği daha var. O da kas kuvveti. Bu çok önemli. Onun mutlak suretle özel olarak idmanlardan sonra ağırlık merkezinde çalışmalar yapması lazım.Bir de bugünün büyük yıldızlarından Mbappe var. İki oyuncunun da büyük fizik gücü var. Onun içinGösterdiği performansla Arda,diyor zaten… Yaptığı işler çok usta bir oyuncunun icraatları görüntüsünde. Bu kadar iyi bir oyuncuyu herkes izlemek ister. Teknik direktör oynatmak ister. Oyuncu zaten oynamak ister. Arda da 'Yaşımı boş verin, ben oldum' mesajını çok açık bir şekilde veriyor.Bu daFenerbahçe'nin çift santrforlu oyundan vazgeçip4-2-3-1'le oynaması demek. Arda, Zajc'ın yaptıklarınıyapamaz, yapmasın da zaten. Jorge Jesus'untavrı da belli; oyuncuyu skoru aldıktan sonra stresiaz maçlarda tecrübe kazandırmak. Evet Arda çokyetenekli ama unutmayalım ki Fenerbahçe'nin elindeJoao Pedro gibi forveti ikileyecek bir adam, MertHakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci var.Giresun yenilgisine Başkan Dursun Özbek çok üzüldü. Okan Buruk'la yapılan zirvede yenilginin nedenleri masaya yatırılırken, 180 dakikada atılan tek gol, toplantının ana maddesiydi. Okan hoca sorunun savunma değil hücumda olduğunu vurgulayıp transferler istedi.Rafa kaldırılan Kaan Ayhan, Mert Müldür transferleri sıcak gündem oluşturmalı ve kanada Rodrigues, Onyekuru tipi bir oyuncu alınmalı. Bu tip oyuncu bulamıyorlarsa veÇünkü önde top tutabilen, rakibin içinden geçen çalımlar atabilen bir oyuncu ve ortalarıyla da Seferovic'i pozisyona sokar, gerektiğinde kendi de gol atar.Galatasaray, Giresun'u yenseydi Okan Buruk, Fatih Terim mi olacaktı? Kaybedince Torrent mi oldu? Daha ligin ikinci haftasındayız. Galatasaray'ın gol pozisyonu sıkıntısı çektiği doğrudur. Ama bu takım daha Torreira ve Mertens ile bir maça başlamadı.Bu yüzden ne Dursun Özbek'in ikinci haftada hocasına sahip çıkmasına gerek var ne de medyanın Okan Buruk'un hocalığını sorgulamasına.Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak kolay değil. Okan Buruk faal futbolculuk döneminde mükemmel bir orta saha oyuncusuydu. Teknik direktörlük döneminde de önemli başarılara imza attı. Arkasında durmak şart. Galatasaray yeni bir takım oluşturdu, biraz zamana ihtiyaç var.bu kadronun sürekli hücum presle oynaması fayda getirmez, bir de çift santrforlu kurgu bu takıma uymaz.İlk haftalar iyi sonuçlardan öte oyunun- sistemin öne çıktığı maçlardır.Geçen sezona göre kaliteli oyuncu sayısı arttı. Beklenti, sorunların kolay çözülmesi ve daha etkili hücum edilmesiydi. Ama yeniler oyunun değil, kendi ispatlarının peşine düştüler. Buruk'un işi çok zor…Bu tartışmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Daha sezon başı ve doğal olarak bir inşa süreci olacak. Bu kadar yeni oyuncu ile bir oyun felsefesi mutlaka ortaya çıkacaktır.Galatasaray bu kadro ile şu anda buna sahip. Burayı aşabilirler.Valerien İsmael ile devam kararı sezon başı verildi ve bundan sonra devam edilecek. Takımlar yaz-boz tahtası değil. Biraz zaman tanımak lazım. Beşiktaş'ta da kadro çok değişti. Bu oyuncuların da bir adaptasyon ve birlikte oynama sürecine ihtiyacı var.Beşiktaş camia olarak bu süreyi kendine tanımalı.Emrecan'ın ilk sarı kartı, Alanyalı oyunculara çıkmayan bir iki sarı kart… Yasin Kol otoriteyi fazla kartla kurmaya çalıştı ve sınıfta kaldı. AmaBen dünyada ilk yarıda 3 gol atmış ve iyi futbol oynamış 3 adamını devre arasında oyundan alan hoca görmedim.takımınız ilk yarıda mağluptur, çıkarttığınız 3 oyuncu da ortaya hiçbir şey koymamıştır. Yakın bir örnek geçen sezon Trabzon- Galatasaray maçında devre bitmeden Abdülkadir ve İsmail'i oyundan alan Abdullah Avcı... Valerien İsmael, Beşiktaş'ı çalıştırdığını Alanya'da unuttu. Dönüş yolunda hatırlamıştır umarım.Valerien İsmael takımın skoru koruyamayacağını düşünerek gol atan üç oyuncusunu çıkarıp adeta skoru koruyun mesajı verdi. Büyük takımlar asla korkak oynamaz. İsmael hoca maç sonu hiç sorumluluk almadığı gibi kaçan üç puanın faturasını Saiss'in kendi kalesine attığı gole ve Fernandes'in sebep olduğu penaltıya bağladı.Ben maç eleştirimde de yazmıştım; bir tek ben bu görüşü savundum,Aşırı sıcak, çok yüksek nem, buraya alışkın bir Alanyaspor, bir kişi olarak ikinci yarı oyunu domine edecekti. Aslında Beşiktaş kendi kalesine attığı gol ve penaltı dışında baskı altında kalmasına rağmen rakibe pozisyon vermedi. Hakem olayı ülkemizde alışılmış konu.Yönetimin hakem tepkisi çok sert. Klasik formüldür;Kayserispor 10 kişi kalmasa o maçı da belki kazanamayacaklardı. Ligdeki diğer 17 hocaya sorun; "Alanya deplasmanında 3-1 önde olacaksınız ama 10 kişi oynayacaksınız, kabul mü?" diye… Bakın bakalım, kaçı "hayır" der. Valerien İsmael, hamleleriyle odağının kaybetmemek olduğunu gösterdi. Buna göre değerlendirilmeli.Parayı veren yayıncı kuruluş olunca düdüğü de yayıncı kuruluş çalıyor. TFF maalesef futbolun patronu olmasına rağmen yayıncı kuruluşun taleplerine karşı koyamıyor. İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da maçlar uygun saatte oynanmasına rağmen Türkiye'de gece yarısı bitiyor. Pazar günü maça giden evine pazartesi dönüyor.Bu ayarlama yayıncı kuruluş için yapılıyor. Önceden "parayı veriyorlar, hakları" diyorduk; şimdi o da yok… Büyük şehirlerde maça gelenler eve dönüş eziyetini de yaşıyor. İşin ilginci kulüplerden de "çıt" çıkmıyor.Daha önce de bu konuda yorum yaptım. Bunun mutlaka değişmesi lazım.Premier Lig ve Bundesliga'da Avrupa'yı sıcak hava sarmışken maçlar gündüz oynanıyor bu da bir örnek.Yaz dönemlerinde bu saatler normal karşılanmalı. Çünkü. O yüzden bütün takımların ciddi sıcaklardan etkilenmemesi için bu uygulama bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.