Aslan Nwakaeme!

Süper Lig'de Bitexen Giresunspor yenilgisinin ardından başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk arasında gerçekleşen zirvenin ardından transferde düğmeye basıldı.Sarıkırmızılı yönetim, iki oyuncuyu da bitirerekTrabzonspor ile geçen sezon sözleşmesi biten ve anlaşamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın radarına girdi.İstanbul'da oyuncunun menajeri ile ilk görüşme yapıldı ve olumlu sonuçlandı.Taraflar bugün tekrar bir araya gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğundabüyük pay sahibi olmuştu.G.SaraySevilla'nın işlerini bozmasından sıkıldı… İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi, Marcao'nun transferinde oyuncunun iki menajeriyle de anlaşarak kulübü baskı altına almıştı. Marcao'dan sonra Victor Nelsson için de hamle yapan İspanyollar, bu kez 23 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı.bu kez Aslan'ın bir aydır peşinden koştuğu Bayern Münih'in 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Kouassi'yi alıp işi bozdu.