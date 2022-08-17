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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Aslan Nwakaeme!

UĞUR ÇEM
Aslan Nwakaeme!

Sarı-kırmızılı takım transferde tekrar atağa kalktı ve 3 futbolcunun birden peşine düştü. Kanatlara takviye yapma kararı alan G.Saray, Trabzonspor'dan ayrılan ve kulüp bulamayan Nijeryalı futbolcu ile dün masaya oturdu. Görüşme olumlu sonuçlandı. Kaan Ayhan ve Mert Müldür için de İtalya seferi başlıyor

Süper Lig'de Bitexen Giresunspor yenilgisinin ardından başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk arasında gerçekleşen zirvenin ardından transferde düğmeye basıldı. 8+3 yabancı kuralı nedeniyle Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür ve Kaan Ayhan transferleri için İtalya seferine çıkıyor. Sarıkırmızılı yönetim, iki oyuncuyu da bitirerek hem yerli oyuncu havuzunu genişletmenin hesaplarını yaparken hem de sağ bek ve stoperdeki uyumu sağlamak istiyor.

NİJERYALI'YA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME VERİLDİ
Trabzonspor ile geçen sezon sözleşmesi biten ve anlaşamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın radarına girdi. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun performansının zayıf olması ve sezonun maç yoğunluğu nedeniyle Aslan, Nijeryalı yıldızla dün masaya oturdu. İstanbul'da oyuncunun menajeri ile ilk görüşme yapıldı ve olumlu sonuçlandı. Galatasaray 1+1 yıl ve sezon başına 1.7 milyon Euro (Ayrıca başarı bonusları) önerdi. Taraflar bugün tekrar bir araya gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda 13 gol-10 asistle büyük pay sahibi olmuştu.

YETER ARTIK SEVİLLA!
G.Saray, Sevilla'nın işlerini bozmasından sıkıldı… İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi, Marcao'nun transferinde oyuncunun iki menajeriyle de anlaşarak kulübü baskı altına almıştı. Marcao'dan sonra Victor Nelsson için de hamle yapan İspanyollar, bu kez 23 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı. Ancak Danimarkalı stoper için yönetimi ikna edemeyen Sevilla, bu kez Aslan'ın bir aydır peşinden koştuğu Bayern Münih'in 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Kouassi'yi alıp işi bozdu.

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Aslan Nwakaeme!
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