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Giriş Tarihi: 17.8.2022 14:22 Son Güncelleme: 17.8.2022 14:22

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Dinamo Kiev’e Şampiyonlar Ligi elemelerinde yenildikten sonra Slovacko’yu rahatça geçti. Austria Wien’i geçtiği takdirde gruplara kalacak. Vatandaşlar da Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Exxen ya da TV8,5’ta Avrupa Ligi maçları yayınlandığı için bu sorular soruluyor. Aynı zamanda futbolseverler Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorusunu yöneltiyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından sorulmakta. Avrupa Ligi gruplarına kalmak için savaşan Fenerbahçe, eşleşmelerin sonucuna göre 3 ya da 4'üncü torbadan gruplara kalacak. Maçı takip etmek isteyenler de Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusunu soruyor. Peki, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda karşılaşacak iki takım maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynayacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Zorlu maçın rövanşı ise 25 Ağustos günü sarı lacivertlilerin evinde gerçekleşecek.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kuruluşu henüz paylaşılmadı.

UEFA resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSU BELLİ OLDU!

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha, Tiago Çukur kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçları kamp kadrosu...

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Atilla Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

MUHTEMEL 11LER

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Ferdi; Arao; Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Lincoln, Serdar Dursun

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Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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