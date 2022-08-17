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Giriş Tarihi: 17.8.2022 11:34

Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır

Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Austria Wien, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başkent Viyana'daki Viola Park'ta, teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk oyunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Austria Wien ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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Austria Wien, Fenerbahçe maçına hazır
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