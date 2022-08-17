Avrupa 10’u konuşuyor!

F.Bahçe'de 10 numaralı formayı devralan Arda Güler, şans bulduğu ilk lig maçında resital sundu. Ümraniye karşılaşmasında süre alamayan Arda, son 21 dakikada oyuna girdiği Kasımpaşa karşısında 2 golle Avrupa'da ses getirdi. Attığı ilk golde top sürmesi, çalımı, sol ayağıyla kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara göndermesi, Messi'nin Barcelona formasıyla2017-18'de Chelsea'ye attığı gole benzetildi. Portekiz basını, "Jesus'un genç Messi'si" diyerek oyuncuyu manşetlere taşıdı. Yabancı kaynaklı birçok popüler hesap da sosyal medyadan gollerin videosunu "Arda Güler vs Messi" notuyla paylaştı. Maç sonrası Arda'nın daha öğreneceği çok şey olduğuna vurgu yapan Jesus'un, bire birde genç yıldızına sürekli olarak, "Yedek olman ya daoynaman arasında bir fark yok. Aldığın sürezaman içinde artacak" telkininde bulunduğu öğrenildi.