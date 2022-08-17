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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Avrupa 10’u konuşuyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Avrupa 10’u konuşuyor!

Arda Güler’in Kasımpaşa maçında attığı iki gol Avrupa’da ses getirdi. Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki 10 numarası için ‘Messi’ benzetmesi yapıldı

F.Bahçe'de 10 numaralı formayı devralan Arda Güler, şans bulduğu ilk lig maçında resital sundu. Ümraniye karşılaşmasında süre alamayan Arda, son 21 dakikada oyuna girdiği Kasımpaşa karşısında 2 golle Avrupa'da ses getirdi. Attığı ilk golde top sürmesi, çalımı, sol ayağıyla kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara göndermesi, Messi'nin Barcelona formasıyla 2017-18'de Chelsea'ye attığı gole benzetildi. Portekiz basını, "Jesus'un genç Messi'si" diyerek oyuncuyu manşetlere taşıdı. Yabancı kaynaklı birçok popüler hesap da sosyal medyadan gollerin videosunu "Arda Güler vs Messi" notuyla paylaştı. Maç sonrası Arda'nın daha öğreneceği çok şey olduğuna vurgu yapan Jesus'un, bire birde genç yıldızına sürekli olarak, "Yedek olman ya da oynaman arasında bir fark yok. Aldığın süre zaman içinde artacak" telkininde bulunduğu öğrenildi.

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