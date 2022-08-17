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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:29

BeşiktaşPSG'den Junior Dina Ebimbe'yi istiyor

Beşiktaş, PSG’den Junior Dina Ebimbe’yi istiyor

Orta saha mevkisini güçlendirmek için harekete geçen Beşiktaş'tan Dele Alli'den sonra PSG forması giyen Junior Dina Ebimbe'nin de peşine düştü. Fransız yönetimiyle temasa geçen Siyah-beyazlı kurmayların teklifi ortaya çıktı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddiasını konuşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı. Operasyon için düğmeyi basan yönetim, orta saha bölgesine ağırlık verdi.

Dele Alli transferinde mutlu sona yakın olan Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Transferde girişimlerini hızlandıran yönetim, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Geçtiğimiz sezonu Dijon'da geçiren ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Junior Ebimbe için düğmeye basıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, PSG ile temasa geçti.

Merkez orta saha mevkisinde forma giyen Ebimbe, orta saha sağında ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor. Kariyerinde 99 karşılaşmada sahaya çıkan Ebimbe, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. PSG'nin alt yaş kategorilerinde görev almasının ardından 2019 yılında A Takım'a yükseldi. İlk olarak Le Havre'de daha sonra ise Dijon'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG'ye geri döndü. (Fotomaç)

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Beşiktaş, PSG'den Junior Dina Ebimbe'yi istiyor
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