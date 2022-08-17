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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Bu işi Trabzon’da bitiririz

YUNUS EMRE SEL
Bu işi Trabzon’da bitiririz

Bordo-mavililer 2-1 kaybetse de Danimarka'dan umutlu döndü. Kopenhag, taraftarının desteği ile başladığı maçta 9'da Claesson ile öne geçti, 48'de Lerager farkı ikiye çıkardı. Avcı'nın değişiklikleri ile oyunu rakip sahaya yıkan Karadeniz ekibi, 79'da Bakasetas'ın golüyle skoru belirledi. Trabzonspor 24 Ağustos Çarşamba Kopenhag'ı devirip Devler Ligi biletini almak için sahada olacak

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta avantajlı bir skor almak isteyen Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede pozisyonlar bulsa da kendi kalesinde gördüğü iki pozisyondan birinde gole engel olamadı. Orta sahadaki top kaybının ardından gelişen hızlı hücumda 9. dakikada Claesson ceza sahası içerisinde buluştuğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Bu golden sonra da Trabzonspor orta sahası basit top kayıpları yaparken, taraftarının da desteğini arkasına alan ev sahibi ekip sakinliğini korumayı başardı. İkinci yarıya ise ilk yarı verimli gözükmeyen Kouassi'yi çıkarıp Djaniny'yi oyuna sokarak başlayan Avcı, yine erken gole engel olamadı. 48'd köşe vuruşunu savunma uzaklaştıramayınca Lerager, farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. Baskımız 79'da golü getirdi. Bakasetas'ın sert şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-1. Trabzonspor, gruplara kalma şansını Trabzon'a bıraktı.

GOLDE OFSAYT İTİRAZI
Kopenhag'ın Claesson'un golü ile 1-0 öne geçtiği gol öncesinde ofsayt itirazı vardı. Claesson'un şutu Haraldsson'un yanından geçerken ofsayt alanında bulunan oyuncunun topa doğru hamle yaptığı gözlendi. VAR'da pozisyon incelenirken sonrasında ise hakem Michael Oliver golü geçerli saydı. Bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medyada, pozisyonun ofsayt olduğunu görüntülerle anlatıp kararın hatalı olduğuna vurgu yaptı.

11 YIL SONRA DEVLER LİGİ
Bordo-mavili takım 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında sahaya çıktı. En son 7 Aralık 2011'de Devler Ligi'nde grup aşamasında Lille ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, uzun aranın ardından Kopenhag'da sahadaydı.

KOPENHAG'DAKİ İLK GOLÜMÜZ!
Danimarka ekibi, Türk takımlarına karşı ilk kez evinde gol yedi. İç sahada daha önce Galatasaray (1-0), Başakşehir (3-0) ve Sivasspor (5-0) karşılaşmalarını gol yemeden kazanan Kopenhag'a ilk golümüz Trabzonspor'dan geldi.

'GOLÜN ÖNEMİNİ ANLAYACAĞIZ'
Golünü atıp, ardından sakatlık yaşayan Visca'nın formasını açarak arkadaşına moral veren Bakasetas, kritik anlarda hata yaptıklarını söyledi: "İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Attığımız golün önemini önümüzdeki hafta daha iyi anlayacağız. Robot değilim. Her seferinde aynı performansı gösteremiyor olabilirim ama ne zaman oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum."

TUR İÇİN 2 FARK ŞART!
Bordo-mavililer Danimarka deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönse de Bakasetas'ın golü tur kapısını açtı. Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacağı maçta alacağı tüm iki farklı galibiyetlerde turu geçen taraf olacak. Fırtına'nın bir farklı galibiyetlerinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

SOKAKLARDA BORDO-MAVİ COŞKU
Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesi Kopenhag sokaklarını adeta inletti. Binlerce bordo-mavili futbolsever, aralarına Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil olmak üzere birçok farklı takımın taraftarını da alarak sokaklarda tezahürat atarak stadyuma yürüyüş yaptı. Parken Stadı'nda da bordo-mavili taraftarlar sloganlarıyla Kopenhag taraftarlarını baskı altına almayı başardı.

AHMETCAN VEDA ETTİ
Bordo-mavili takımdan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, dün son kez kadrodaydı. 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay karşılığında Ajax'ın yolunu tutan oyuncuyu Abdullah Avcı'nın, Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşaması adına kadroya aldığı öğrenildi. 19 yaşındaki stoper bugün kafileden ayrılarak Amsterdam'a gidecek.

ORKESTRA ŞEFİ MARC BARTRA
Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, dün 58. dakikada Denswil'in yerine oyuna girdi. İspanyol stoper 32 dakikada 38 kez topla buluştu. 30 pasta 29 isabet bulan tecrübeli futbolcu, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bordo-mavili taraftarlar da Bartra'ya sosyal medyadan övgü yağdırdı:
Bir stoper oyuna ne kadar etki ederse o kadar etti. Çok rahat, çok profesyonel.
Marc Bartra adeta orkestra şefi gibi takımı yönetti. Müthiş bir transfer.
Stoper bir maçın kaderini nasıl değiştirir canlı örneğini verdi.

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Bu işi Trabzon’da bitiririz
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