Bu işi Trabzon’da bitiririz

Şampiyonlar Ligi'nde ilkmaçta avantajlıbir skoralmak isteyenTrabzonspor, karşılaşmanınilk yarısındarakip kalede pozisyonlar bulsa dakendi kalesinde gördüğü iki pozisyondanbirinde gole engel olamadı. Ortasahadaki top kaybının ardından gelişenhızlı hücumda 9. dakikada Claessonceza sahası içerisinde buluştuğu topudüzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.İkinci yarıya iseilk yarı verimli gözükmeyen Kouassi'yiçıkarıp Djaniny'yi oyuna sokarak başlayanAvcı, yine erken gole engel olamadı.48'd köşe vuruşunu savunma uzaklaştıramayıncaLerager, farkı ikiye çıkarangolü attı: 2-0.Kopenhag'ın Claesson'un golü ile 1-0 öne geçtiği gol öncesinde ofsayt itirazı vardı. Claesson'un şutu Haraldsson'un yanından geçerken ofsayt alanında bulunan oyuncunun topa doğru hamle yaptığı gözlendi. VAR'da pozisyon incelenirken sonrasında ise hakem Michael Oliver golü geçerli saydı.Bordo-mavili takım 11 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında sahaya çıktı. En son 7 Aralık 2011'de Devler Ligi'nde grup aşamasında Lille ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, uzun aranın ardından Kopenhag'da sahadaydı.Danimarka ekibi, Türk takımlarına karşı ilk kez evinde gol yedi. İç sahada daha önce Galatasaray (1-0), Başakşehir (3-0) ve Sivasspor (5-0) karşılaşmalarını gol yemeden kazanan Kopenhag'a ilk golümüz Trabzonspor'dan geldi.Golünü atıp, ardından sakatlık yaşayan Visca'nın formasını açarak arkadaşına moral veren Bakasetas, kritik anlarda hata yaptıklarını söyledi: "İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Attığımız golün önemini önümüzdeki hafta daha iyi anlayacağız. Robot değilim. Her seferinde aynı performansı gösteremiyor olabilirim ama ne zaman oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum."Bordo-mavililer Danimarka deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönse de Bakasetas'ın golü tur kapısını açtı. Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü evinde oynayacağı maçta alacağı tüm iki farklı galibiyetlerde turu geçen taraf olacak. Fırtına'nın bir farklı galibiyetlerinde ise karşılaşma uzatmaya gidecek.Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesi Kopenhag sokaklarını adeta inletti. Binlerce bordo-mavili futbolsever, aralarına Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil olmak üzere birçok farklı takımın taraftarını da alarak sokaklarda tezahürat atarak stadyuma yürüyüş yaptı. Parken Stadı'nda da bordo-mavili taraftarlar sloganlarıyla Kopenhag taraftarlarını baskı altına almayı başardı.Bordo-mavili takımdan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, dün son kez kadrodaydı. 9.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay karşılığında Ajax'ın yolunu tutan oyuncuyu19 yaşındaki stoper bugün kafileden ayrılarak Amsterdam'a gidecek.Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, dün 58. dakikada Denswil'in yerine oyuna girdi. İspanyol stoper 32 dakikada 38 kez topla buluştu. 30 pasta 29 isabet bulan tecrübeli futbolcu, girdiği 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı. Bordo-mavili taraftarlar da Bartra'ya sosyal medyadan övgü yağdırdı:Bir stoper oyuna ne kadar etki ederse o kadar etti. Çok rahat, çok profesyonel.Marc Bartra adeta orkestra şefi gibi takımı yönetti. Müthiş bir transfer.Stoper bir maçın kaderini nasıl değiştirir canlı örneğini verdi.