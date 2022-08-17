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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Buruk’tan neşter: Yıldızlar sahada

Buruk’tan neşter: Yıldızlar sahada
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cuma günü oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde kadroyu değiştirme kararı aldı. Giresunspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan yıldızlar; Torreira ve Dries Mertens'i ilk 11'de başlatacak. Buruk, iki isme takım antrenmanlarının dışında 4 günlük ekstra program hazırlattı. İkili, özel olarak hazırlanacakları Ümraniyespor maçında ilk 11'de yerini alacak. Mertens, Emre Akbaba'nın yerine oynayacak, Torreira için Midtsjö ya da Oliveira yedek kulübesinde olacak.

HANCHE-OLSEN'DE MİDTSJÖ DETAYI
G.Saray'ın her konuda anlaştığı ve imzaların atılması için gün saydığı Andreas Hanche-Olsen operasyonunda Fredrik Midtsjö'nün menajerinin parmağı olduğu ortaya çıktı. Gent forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için menajer, yönetime "Stoper arıyorsanız, Olsen'i getirebilirim" teklifinde bulundu. Gent'in 4 milyon Euro ısrarını kıran Aslan, Norveçli stoperi 3 milyon Euro'ya bitirdi.

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Buruk’tan neşter: Yıldızlar sahada
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