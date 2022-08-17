Buruk’tan neşter: Yıldızlar sahada

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cuma günü oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde kadroyu değiştirme kararı aldı. Giresunspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan yıldızlar;veilk 11'de başlatacak. Buruk, iki isme takım antrenmanlarının dışında 4 günlük ekstra program hazırlattı.Mertens, Emre Akbaba'nın yerine oynayacak, Torreira için Midtsjö ya da Oliveira yedek kulübesinde olacak.G.Saray'ın her konuda anlaştığı ve imzaların atılması için gün saydığı Andreas Hanche-Olsen operasyonunda Fredrik Midtsjö'nün menajerinin parmağı olduğu ortaya çıktı. Gent forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için menajer, yönetimeteklifinde bulundu. Gent'in 4 milyon Euro ısrarını kıran Aslan, Norveçli stoperi 3 milyon Euro'ya bitirdi.