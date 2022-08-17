Galatasaray’dan Nwakaeme bombası! Kazanacağı ücret belli oldu...

Trabzonspor ile geçen sezon sözleşmesi biten ve anlaşamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın radarına girdi.
Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun performansının zayıf olması ve sezonun maç yoğunluğu nedeniyle Aslan, Nijeryalı yıldızla dün masaya oturdu.
İstanbul'da oyuncunun menajeri ile ilk görüşme yapıldı ve olumlu sonuçlandı. Galatasaray 1+1 yıl ve sezon başına 1.7 milyon Euro (Ayrıca başarı bonusları) önerdi.
Taraflar bugün tekrar bir araya gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda 13 gol-10 asistle büyük pay sahibi olmuştu.