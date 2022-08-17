Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Nwakaeme bombası! Kazanacağı ücret belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:07 Son Güncelleme: 17.8.2022 12:08

Galatasaray'dan Nwakaeme bombası! Kazanacağı ücret belli oldu...

UĞUR ÇEM
Galatasaray’dan Nwakaeme bombası! Kazanacağı ücret belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir bomba ismi daha renklerine bağlamak için gün sayıyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzalamaya çok yakın. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor ile geçen sezon sözleşmesi biten ve anlaşamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın radarına girdi.

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun performansının zayıf olması ve sezonun maç yoğunluğu nedeniyle Aslan, Nijeryalı yıldızla dün masaya oturdu.

İstanbul'da oyuncunun menajeri ile ilk görüşme yapıldı ve olumlu sonuçlandı. Galatasaray 1+1 yıl ve sezon başına 1.7 milyon Euro (Ayrıca başarı bonusları) önerdi.

Taraflar bugün tekrar bir araya gelecek. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda 13 gol-10 asistle büyük pay sahibi olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu ne kadar ve ne zaman ödenecek?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Nwakaeme bombası! Kazanacağı ücret belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA