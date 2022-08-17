Ghezzal’da kısmi yırtık

Beşiktaş'a Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Alanyaspor maçında ağrıları olmasına rağmen iğneyle forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun MR'ı çekildi. Siyah-beyazlı kulüp, sağ ayak tabanında hissettiğiağrı nedeniyle yapılanMR görüntülemesindeGhezzal'ın, tarak kemiğiparmakbileşkesi eklem kapsülünde (plantarplate) gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı. Ghezzal'ın Karagümrük maçında oynayamayacağı, Sivas karşısında ise sahada olma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.