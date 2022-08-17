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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Ghezzal’da kısmi yırtık

Ghezzal’da kısmi yırtık
Beşiktaş'a Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Alanyaspor maçında ağrıları olmasına rağmen iğneyle forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun MR'ı çekildi. Siyah-beyazlı kulüp, sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle yapılan MR görüntülemesinde Ghezzal'ın, tarak kemiğiparmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı. Ghezzal'ın Karagümrük maçında oynayamayacağı, Sivas karşısında ise sahada olma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

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Ghezzal’da kısmi yırtık
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