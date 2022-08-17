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Giriş Tarihi: 17.8.2022 08:28 Son Güncelleme: 17.8.2022 08:43

Son dakika: Elon Musk'tan Manchester United tweeti! Gerçek ortaya çıktı...

Son dakika: Elon Musk’tan Manchester United tweeti! Gerçek ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: SpaceX CEO'su milyarder iş adamı Elon Musk, dünya gündeminde yine kendine yer buldu. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını açıklayan fakat bundan vazgeçen Elon Musk, bu sefer de Manchester United'ı satın alacağını ifade eden bir tweet paylaştı. Forbes'a göre İngiliz devi Manchester United'ın değeri 4.6 milyar Dolar değerinde. İşte atılan o tweetle ilgili gerçek ortaya çıktı...

Dünyanın en zengin iş adamları listesinde yer alan SpaceX CEO'su ve Tesla'nın sahibi olan ABD'li Elon Musk, attığı tweetlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı iş adamı, geçtiğimiz günlerde Twitter'ı satın alacağını açıklamış fakat daha sonra bu kararından vazgeçtiğini ifade etmişti. Attığı tweetlerle pek de güven vermeyen Elon Musk, bu sefer de kulüp satın almayla ilgili bir tweet paylaştı.

YİNE ÇOK KONUŞULACAK BİR TWEET

Kriptopara Dogecoin ile ilgili attığı tweetlerle spekülasyon yaptığı eleştirisi yapılan Elon Musk, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"MANCHESTER UNITED'I SATIN ALIYORUM"

Elon Musk'ın attığı tweet zincirinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerini paylaştı. Daha sonra attığın bu tweetin altına "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı.

ELON MUSK DAHA SONRA ŞAKA YAPTIĞINI AÇIKLADI

İlk tweetinden 4 saat sonra, Tesla Owners Silicon Valley (Silikon Vadisi'ndeki Tesla Sahipleri) Twitter hesabının "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Şu an bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.

TWITTER'I SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda is Twitter'ı satın alacağıı açıklamıştı. Musk, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıklamış ve Twitter'ın ortakları da Musk'a dava açmışlardı. Musk'ın satın alma girişimi nedeniyle Twitter hisselerinde sert fiyat ve miktar hareketleri görülmüştü.

KRİPTOPARALARIN YÜKSELİP DÜŞMESİNE SEBEP OLDU

Elon Musk attığı tweetlerle bir dönem bazı kripto para birimlerinin piyasada fiyat dalgalanmasına sebep olduğu için eleştiriler almıştı. Elon Musk attığı tweetlerle kriptoparaların aşırı değer kazanmasında, bazen de farklı şirketlerin hisselerinin yükselip düşmesine sebep oldu. Bazı Twitter kullanıcıları, Musk'ın son tweeti öncesi Manchester United hisselerinde yaşanan "alışılmadık satın alımları" gösteren paylaşımlar yaptı.

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Son dakika: Elon Musk'tan Manchester United tweeti! Gerçek ortaya çıktı...
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