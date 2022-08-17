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Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:49 Son Güncelleme: 17.8.2022 15:56

Son dakika: Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika: Süper Lig’de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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Son dakika: Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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