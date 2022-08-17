Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan Efecan'a transfer kancası!
Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:55 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:03

Trabzonspor'dan Efecan'a transfer kancası!

Trabzonspor’dan Efecan’a transfer kancası!

Spor Toto Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'da Hatayspor maçında Edin Visca'nın sakatlığı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını bozdu. Yerli futbolcular ile ilgili çalışmalar başlarken, gündeme gelen ilk isim geçen sezon da kadroya dahil edilmek istenen Efecan Karaca oldu.

Her fırsatta "Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak benim için gurur kaynağı olur" diyen Efecan için bordo-mavili kulüp yeniden Alanyaspor'un kapısını çalacak. 32 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim maliyetin yüksek olmaması halinde sağ kanat alternatifi olarak Efecan'ı kadrosuna katmayı çok istiyor. Taraflar arasında Danimarka dönüşü resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. (Skorer)

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu ne kadar ve ne zaman ödenecek?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Didim'deki tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! CHP'li Atabay yeniden yargılanacak
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi! Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan Efecan'a transfer kancası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA