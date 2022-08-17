Trabzonspor’dan Efecan’a transfer kancası!

Her fırsatta "Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak benim için gurur kaynağı olur" diyen Efecan için bordo-mavili kulüp yeniden Alanyaspor'un kapısını çalacak. 32 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim maliyetin yüksek olmaması halinde sağ kanat alternatifi olarak Efecan'ı kadrosuna katmayı çok istiyor. Taraflar arasında Danimarka dönüşü resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor. (Skorer)