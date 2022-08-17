‘Turu taraftarla alırız’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ortaya koyduğu performansı "Oyun olarak turu geçtik" sözleriyle anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarıda tercih ettikleri dominant futbolu da sergilediklerini belirtirken şöyle devam etti: "Takım çok gelişiyor. Oyun gelişiyor, takım gelişiyor... Taraftarımızla, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte olmak istiyoruz.İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız. Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edin Visca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Abdullah Avcı, Visca'nın maçı televizyondan izleyeceğini belirterek,ifadelerini kullandı.