‘Turu taraftarla alırız’

Avcı: “Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İkinci maçta taraftarın desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ortaya koyduğu performansı "Oyun olarak turu geçtik" sözleriyle anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarıda tercih ettikleri dominant futbolu da sergilediklerini belirtirken şöyle devam etti: "Takım çok gelişiyor. Oyun gelişiyor, takım gelişiyor... Taraftarımızla, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte olmak istiyoruz. Ben oyun olarak tur atladığımızıdüşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız. Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthişdesteğiyle birlikte gruba kalacağımızainanıyorum."
VİSCA: GRUP MAÇLARINA YETIŞECEĞIM!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edin Visca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Abdullah Avcı, Visca'nın maçı televizyondan izleyeceğini belirterek, "Bize başarı diledi ve'Şampiyonlar Ligi'ne yetişeceğim'dedi. Biz de sabırsızlıkla onundönüşünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.