Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Turu taraftarla alırız’
Giriş Tarihi: 17.8.2022

‘Turu taraftarla alırız’

‘Turu taraftarla alırız’

Avcı: “Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İkinci maçta taraftarın desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ortaya koyduğu performansı "Oyun olarak turu geçtik" sözleriyle anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, ikinci yarıda tercih ettikleri dominant futbolu da sergilediklerini belirtirken şöyle devam etti: "Takım çok gelişiyor. Oyun gelişiyor, takım gelişiyor... Taraftarımızla, Şampiyonlar Ligi'nde birlikte olmak istiyoruz. Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız. Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum."

VİSCA: GRUP MAÇLARINA YETIŞECEĞIM!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Edin Visca ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Abdullah Avcı, Visca'nın maçı televizyondan izleyeceğini belirterek, "Bize başarı diledi ve 'Şampiyonlar Ligi'ne yetişeceğim' dedi. Biz de sabırsızlıkla onun dönüşünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile bugün evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin TL'yi aştı! 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması
YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile 2 yıllık - 4 yıllık YKS ek tercih üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Turu taraftarla alırız’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA