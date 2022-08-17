Werner piyangosu

Süper Lig'in ilk iki haftasında rakip fileleri 9 kez havalandıran ve en çok gol atan takım durumuna gelen Fenerbahçe, forvet transferi için tüm şartları zorluyor… Bir süredirkulübü Valenica'nın yüksek bonservis inadını kıramayınca, gündeminde olan Alexander Sörloth için bir teklifte daha bulundu.eipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü.. Ancak Sörloth, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı. Yönetim, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı.Mısır basını Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu haberiyle dikkat çekti. Mısır kulübü Zamalek'in bir süredir, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki golcüyü istediği ancak transferin Fenerbahçe lehine döndüğü haberde yer aldı. Başkan Ali Koç'un, Kamerunlu futbolcunun transferi için bizzat devreye girdiğinin altı çizildi. Ancak SABAH Spor'un konuyla ilgili görüş sorduğu sarı-lacivertli idareciler Aboubakar için böyle bir girişim olmadığını söyledi.