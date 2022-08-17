Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Werner piyangosu
Giriş Tarihi: 17.8.2022

Werner piyangosu

VOLKAN DEMİR
Werner piyangosu

Fenerbahçe, Alexander Sörlöth için Leipzig'in kapısını bir kez daha çaldı. Alman ekibi, eski forveti Werner'i Chelsea'den aldı. Bu nedenle alternatif durumuna düşen Sörloth'a yine kiralık yolu gözüktü. Kanarya, satın alma opsiyonlu teklifini masaya koydu

Süper Lig'in ilk iki haftasında rakip fileleri 9 kez havalandıran ve en çok gol atan takım durumuna gelen Fenerbahçe, forvet transferi için tüm şartları zorluyor… Bir süredir ağırlığı Maxi Gomez'e veren sarı-lacivertliler, Uruguaylı oyuncu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen kulübü Valenica'nın yüksek bonservis inadını kıramayınca, gündeminde olan Alexander Sörloth için bir teklifte daha bulundu.

JOSHUA KİNG FAKTÖRÜ YUMUŞATTI
Leipzig'in, eski oyuncusu Timo Werner'i Chelsea'den yeniden transfer etmesinin ardından Sörloth'a bir kez daha kiralık yolu gözüktü. Norveçli oyuncu ve kız arkadaşının transferde İspanya seçeneği halen birinci sırasında. Ancak Sörloth, vatandaşı ve milli takımdan arkadaşı Joshua King'le birlikte oynama fikri nedeniyle Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı. Yönetim, satın alma opsiyonlu bir yıl kiralama konusunda Leipzig'in kapısını çaldı. Alman kulübünün kısa süre içinde yanıt vermesi ve transferin sonuçlanması bekleniyor.

MISIR'DAN ABOUBAKAR İDDİASI
Mısır basını Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu haberiyle dikkat çekti. Mısır kulübü Zamalek'in bir süredir, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen 30 yaşındaki golcüyü istediği ancak transferin Fenerbahçe lehine döndüğü haberde yer aldı. Başkan Ali Koç'un, Kamerunlu futbolcunun transferi için bizzat devreye girdiğinin altı çizildi. Ancak SABAH Spor'un konuyla ilgili görüş sorduğu sarı-lacivertli idareciler Aboubakar için böyle bir girişim olmadığını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile bugün evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin TL'yi aştı! 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması
YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile 2 yıllık - 4 yıllık YKS ek tercih üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Werner piyangosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA